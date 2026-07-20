Vučić je, govoreći o političkoj sceni i kampanjama koje se vode, ocenio da je teško za one koji su svoju politiku zasnovali na „mržnji i dehumanizaciji“.

- Ja ću uvek da pružam ruku, ali sad teško je ako je neko svu svoju kampanju zasnovao na politici mržnje i dehumanizacije. I kada to radite onda dovedete sebe u situaciju da ne možete da razgovarate. Na kraju ljudi neka sami zaključe ko je u stanju da radi, gradi, a ko samo da kritikuje i vređa - rekao je Vučić.

On je naveo da veruje u građane i njihovu sposobnost da donesu odluku na osnovu sopstvene procene.

- Ljudi na kraju uvek donesu racionalnu odluku, razmišljajući o svojim porodicama. Mi smo demokratsko društvo, odluka naroda će se poštovati. Biće izbori veoma brzo raspisani - poručio je predsednik.