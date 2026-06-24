Dok su se vatrogasci naprezali pas lutalica je iznenada dotrčao, čvrsto zgrabio uže u usta i počeo da vuče pored njih kao da je deo tima.

Pas je prionuo na zadatak sa potpunom odlučnošću.

Mašući repom i potpuno fokusiran, odbijao je da pusti konopac, vukući svom snagom dok su vatrogasci zabavljeno posmatrali. Ono što je počelo kao zahtevan posao brzo se pretvorilo u urnebesnu scenu, a entuzijazam psa je svima izmamio osmehe.

Video objavljen na Instagram stranici Nvu India je vrlo brzo postao viralan. Mnogi koji su pogledali video nazvali su psa počasnim vatrogascem i pohvalili njegovu spremnost da pomogne.

Mnogi su naveli da pas zaslužuje svoje mesto u vatrogasnoj stanici, dok su drugi pohvalili timski rad i radost koju je pas doneo vatrogascima.. Bezbroj komentara opisuje psa kao pravog heroja operacije.

"Unajmite ga dajte mu mesto za život i nahranite ga, "Usvojite ga", "Bolje bi bilo da regrutuju tog psa ... uradio je baš dobar posao"," Oni su najčistije duše", "Kao da je bio vatrogasac u svom prethodnom životu. Otuda zna koliko je timski rad važan"m "On ima definitivno osećaj za ljude", "Predivno", bili su samo neki od komentara.