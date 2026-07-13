Sveštenik Predrag Popović osvrnuo se na jedno od pitanja koje mu vernici najčešće postavljaju – da li snovi imaju neko posebno značenje i kada ih treba tumačiti. Kako kaže, sa tim treba biti veoma oprezan, jer čovek lako može da sklizne u sujeverje, pa čak i gatanje.

Obraćajući se vernicima putem društvenih mreža, otac Predrag objasnio je u kojim situacijama snovi mogu imati duhovni smisao.

"Oče, šta znači ovaj san?"

– Dobijamo mnogo poruka ljudi koji sanjaju nešto neobično, pa pitaju: "Oče, šta ovo znači?" Moramo biti veoma oprezni kada je reč o tumačenju snova, jer lako možemo da odemo u sujeverje, pa čak i u gatanje – upozorio je sveštenik.

Istakao je da se, prema učenju njegovog duhovnika, snovi mogu tumačiti samo u dva slučaja.

Kada san može biti poruka?

Prema rečima oca Predraga, prvi slučaj je kada san predstavlja poruku od Boga.

– Kako ćemo znati da li je to zaista poruka? Tako što u tom snu mora da postoji jasan znak krsta. Ja često sanjam liturgiju, crkvu, vladike ili svetitelje, ali to samo po sebi ne znači ništa ako u snu nema jasnog znaka krsta – objasnio je.

Drugi slučaj je kada se potpuno isti san ponovi više od tri puta.

– Ako se jedan isti san ponavlja više puta, onda može imati određenu poruku i tada možemo razgovarati o tome šta bi mogao da znači – rekao je sveštenik.

Većina snova nema posebno značenje

Otac Predrag naglašava da su svi ostali snovi uglavnom odraz onoga što smo tokom dana videli, čuli ili doživeli.

Međutim, upozorava da postoje i situacije kada san može biti iskušenje.

– Svetitelji su govorili da đavo može da uzme obličje anđela ili svetitelja i da se pojavi u snu kako bi prevario čoveka. Zato je znak krsta od presudne važnosti. Ako je u pitanju demonsko iskušenje, ono neće moći da podnese znak krsta – objasnio je.

Dodao je da, ukoliko se čovek nađe u takvoj situaciji u snu, može da kaže:

– "Ako si od Boga, nisam dostojan da te vidim. Ako si od đavola, ne želim da te vidim."

Takođe savetuje da se čovek u snu prekrsti ili pomoli, jer će, kako kaže, tada iskušenje nestati.

"Ne tražite znakove u oblacima"

Na kraju je poručio da iz pojedinih snova možemo izvući pouku i nešto naučiti, ali da nikako ne treba u svemu tražiti skrivene znakove.

– Budite veoma oprezni da to ne preraste u sujeverje ili gatanje. Dobijam poruke ljudi koji mi pišu da oblaci liče na ovo ili ono. Ostavite se toga. Mi verujemo u Gospoda našeg Isusa Hrista – zaključio je otac Predrag Popović.