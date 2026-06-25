Mača je poslednjih godina postala jedan od najpopularnijih napitaka među ljubiteljima zdravog načina života. Nekada rezervisana uglavnom za tradicionalne japanske ceremonije, danas se može pronaći u sladoledima, limunadama, smutijima, gaziranim pićima, pa čak i u testeninama.

Ipak, njen najpoznatiji oblik i dalje je napitak od finog zelenog praha koji se priprema mešanjem sa toplom vodom. Sve češće se pije i kao hladni latte sa običnim ili biljnim mlekom, dok je pojedini ugostitelji koriste čak i kao sastojak koktela.

Popularnost mače ne leži samo u njenom specifičnom ukusu, već i u činjenici da pruža energiju na drugačiji način od kafe.

Koliko kofeina sadrži jedna šolja mače?

Količina kofeina u mači zavisi od vrste čaja i načina pripreme, ali prosečna porcija sadrži između 30 i 60 miligrama kofeina.

Ceremonijalna mača, koja se proizvodi od mlađih listova uzgajanih u senci, obično ima nešto veći sadržaj kofeina od kulinarske mače koja se najčešće koristi za pripremu deserata i drugih jela.

Važno je napomenuti da se mača razlikuje od običnog zelenog čaja jer se pravi od celog lista samlevenog u prah. Zbog toga se konzumira kompletan list, pa je sadržaj kofeina nešto veći nego kod klasičnog zelenog čaja, koji u proseku sadrži između 30 i 50 miligrama kofeina po šolji.

Da li mača ima više kofeina od kafe?

Odgovor je jednostavan – ne.

Standardna šolja kafe od oko 240 mililitara sadrži između 95 i 200 miligrama kofeina, što je znatno više nego što se nalazi u prosečnoj porciji mače.

Ipak, mnogi koji pređu sa kafe na maču tvrde da osećaju stabilniji i dugotrajniji nalet energije.

Zašto energija iz mače deluje drugačije?

Tajna se krije u sastojku poznatom kao L-teanin.

Reč je o aminokiselini koja prirodno postoji u zelenom čaju i koja može doprineti osećaju smirene budnosti. Kombinacija kofeina i L-teanina često pruža postepeniji porast energije bez izražene nervoze i naglog pada koncentracije koji pojedini ljudi osećaju nakon konzumiranja kafe.

Upravo zbog toga mača je postala omiljen izbor među onima koji žele više fokusa tokom dana, ali bez osećaja preterane stimulacije.

Kako smanjiti unos kofeina iz mače?

Ako volite ukus mače, ali želite blaži efekat, postoji nekoliko jednostavnih načina da smanjite količinu kofeina u napitku.

Koristite manje praha

Najjednostavnije rešenje je da smanjite količinu mače koju koristite za pripremu napitka.

Dodajte mleko ili biljne napitke

Mleko, ovseni, bademov ili kokosov napitak mogu ublažiti intenzitet ukusa i razblažiti napitak.

Isprobajte dodatke poput đumbira ili čia semenki

Dodavanje začina i nutritivnih dodataka može doprineti punijem ukusu i blažem osećaju stimulacije.

Zašto je mača sve popularnija?

Osim što sadrži antioksidanse i manje kofeina od kafe, mača se lako uklapa u različite stilove ishrane i može se pripremati na više načina.

Zbog kombinacije energije i osećaja smirenosti, mnogi je smatraju idealnim izborom za početak dana ili popodnevno osveženje.

Ako tražite alternativu kafi koja pruža postepeniji i uravnoteženiji efekat, mača bi mogla biti napitak vredan pažnje.