Tokom noći u Beogradu zabeležene su četiri saobraćajne nezgode u kojima je više osoba lakše povređeno.

U Ulici Mije Kovačevića 15, u 20.12 časova, biciklista star 22 godine zadobio je lakše povrede nakon što je naleteo na motor

U Bulevaru maršala Tolbuhina u 21.24 časova, motociklista star 40 godina lakše je povređen kada je naleteo na automobil.

U Ulici Vojvode Stepe 657, u 00.15 časova, muškarac star 30 godina zadobio je lakše povrede kada je automobilom udario u banderu.

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