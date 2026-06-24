Nemački auto-klub ADAC upozorio je vozače da letnje vrućine značajno povećavaju opterećenje guma i da nepravilan pritisak i loše održavanje mogu dovesti do ozbiljnih kvarova, pa čak i pucanja gume tokom vožnje.

Gume stradaju na vrućini

Prema njihovim upozorenjima, pri temperaturama vazduha od oko 30 stepeni Celzijusa asfalt može da se zagreje na približno 60 stepeni, dok se temperatura same gume zbog trenja tokom vožnje može popeti i do 100 stepeni.

Stručnjaci ističu da je jedan od najvećih rizika prenizak pritisak u gumama. Kada u njima nema dovoljno vazduha, povećava se površina koja dodiruje kolovoz, što dodatno zagreva gumu i povećava mogućnost oštećenja. U najgorim slučajevima može doći do odvajanja gazećeg sloja ili pucanja gume pri većim brzinama.

Proveravajte pritisak i stanje guma

Vozačima se savetuje da redovno proveravaju pritisak, ali i stanje guma. Oštećenja nastala udarcem u ivičnjak, manja napuknuća, izbočine ili strani predmeti poput eksera i kamenčića mogu izazvati postepen gubitak pritiska i povećati opasnost od nezgode.

ADAC upozorava i da zimske gume nisu namenjene vožnji tokom letnjih meseci. Zbog mekše smeše, one slabije podnose visoke temperature, brže se troše i imaju lošija vozna svojstva od letnjih pneumatika.

Posebnu pažnju vozači bi trebalo da posvete upravo pritisku u gumama. Nemački stručnjaci preporučuju proveru najmanje svaka dva nedelje, a posebno pre dužih putovanja. Navode da već pad pritiska od pola bara može produžiti zaustavni put, pogoršati stabilnost vozila u krivinama i povećati rizik od pucanja gume.

Jednostavno letnje pravilo

ADAC-ov stručnjak Ruprecht Müller pritom savetuje jednostavno letnje pravilo: vozači treba da se drže fabrički preporučenog pritiska, ali da ga tokom velikih vrućina povećaju za najmanje 0,2 bara. Takva razlika se gotovo ne primećuje tokom vožnje, a može smanjiti potrošnju goriva bez negativnog uticaja na bezbednost.

Preporučene vrednosti mogu se pronaći u priručniku vozila, na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara ili na okviru vozačevih vrata. Stručnjaci pritom upozoravaju da se pritisak mora proveravati dok su gume hladne, odnosno pre početka vožnje. Nakon duže vožnje vazduh u gumama se zagreva i širi, pa merenje može pokazati veće vrednosti od stvarnih.

Za automobile koji putuju potpuno opterećeni, sa više putnika i prtljaga, kao i za kampere, preporučuje se dodatno povećanje pritiska za 0,3 do 0,4 bara, uz poštovanje maksimalnih vrednosti koje propisuje proizvođač vozila.

Pravilan pritisak ne utiče samo na bezbednost, već i na potrošnju goriva. Gume sa premalo vazduha stvaraju veći otpor kotrljanja, zbog čega automobil troši više goriva i brže se troše pneumatike.

Ako ipak dođe do pucanja gume tokom vožnje, najvažnije je ostati smiren. Vozač treba čvrsto da drži volan, zadrži vozilo u saobraćajnoj traci i postepeno usporava. Naglo kočenje i oštri pokreti volanom mogu dovesti do gubitka kontrole nad vozilom, piše ADAC.