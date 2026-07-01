Masivne garniture, tepisi, televizori sa antenom, gobleni na zidovima i vitrina u kojoj su se čuvali kristalne čaše, porcelan i piće koje se iznosilo samo u posebnim prilikama.

Među njima je posebno mesto zauzimala Stomaklija, biljni alkoholni napitak koji je decenijama bio nezaobilazan na slavama, praznicima i porodičnim okupljanjima.

Piće koje je važilo za "lek za stomak"

Stomaklija se pojavila sedamdesetih godina prošlog veka i veoma brzo stekla veliku popularnost širom Jugoslavije.

Mnogi su verovali da pomaže varenju, zbog čega se najčešće služila posle obilnog ručka ili svečane večere. Zbog toga je i dobila ime koje su svi lako pamtili.

Sa sadržajem alkohola od oko 35 do 45 odsto, nije bila obična rakija. Prepoznatljiv ukus dugovala je pažljivo odabranim lekovitim biljkama, među kojima su se posebno izdvajali pelin i nana.

Nije bilo slave ni praznika bez Stomaklije

Za jedne je bila omiljeno piće, dok su je drugi pili iz poštovanja prema domaćinu.

Ipak, gotovo da nije postojala kuća u kojoj se jedna flaša nije čuvala u vitrini za posebne goste i važne porodične trenutke.

Otvarala se za praznike, slave, svadbe i druga velika okupljanja, pa je vremenom postala jedan od simbola gostoprimstva u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Zašto je nestala sa tržišta?

Kako su se ukusi potrošača menjali, a na tržištu se pojavili brojni likeri i moderne voćne rakije, Stomaklija je polako izgubila nekadašnju popularnost.

Poslednje serije proizvedene su 2012. godine, u periodu kada se proizvođač suočavao sa velikim finansijskim problemima, zbog čega je proizvodnja postala neisplativa.

Mnogi su tada pomislili da je ovaj legendarni napitak zauvek otišao u istoriju.

Nostalgija joj je vratila stari sjaj

Ipak, nostalgija za vremenima bivše Jugoslavije učinila je svoje.

Veliko interesovanje ljubitelja starih domaćih brendova dovelo je do toga da se Stomaklija ponovo pojavi na tržištu, vraćajući uspomene na detinjstvo, porodična okupljanja i vreme kada je gotovo svaka vitrina krila jednu flašu ovog prepoznatljivog pića.