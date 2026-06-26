Iako ih svakodnevno viđamo u gradovima, mnogi ljudi nikada nisu primetili mladunce golubova. Upravo zato se često postavlja pitanje: gde se skrivaju „bebe“ ovih ptica?

Na društvenim mrežama ovo pitanje je postalo viralno, nakon objave korisnice Sanije Sajed na mreži X, koja je prikupila milione pregleda uz jednostavno pitanje: „Gde golubovi skrivaju svoje bebe?“

Golupčići se retko viđaju jer dugo ostaju u gnezdu

Mladunci goluba, poznati kao golupčići, ostaju u gnezdu oko četiri do šest nedelja.

Tokom tog perioda roditelji ih intenzivno hrane i čuvaju, pa se mladunci retko mogu videti van gnezda.

Zanimljivo je da gradski golubovi potiču od goluba pećinara (Columba livia), vrste koja se prirodno gnezdi na visokim liticama i u pećinama. U urbanim sredinama, zgrade, mostovi i drugi teško dostupni delovi konstrukcija preuzimaju tu ulogu.

Zašto ih gotovo nikada ne primećujemo?

Golubovi svoje gnezdo najčešće prave na mestima koja su ljudima teško dostupna i van vidokruga.

Zbog toga većina ljudi nikada ne vidi:

jaja golubova;

tek izlegle ptiće;

mlade golubove pre nego što polete.

Kada napuste gnezdo, mlade ptice već u velikoj meri liče na odrasle jedinke, pa ih je teško razlikovati.

Kako prepoznati mladog goluba?

Iako nisu uvek lako uočljivi, postoje sitne razlike između mladih i odraslih ptica:

perje je bez sjaja;

nedostaju karakteristične metalik nijanse na vratu;

oči su tamnije nego kod odraslih golubova;

kljun može izgledati nešto izraženije i „mekše“ u korenu.

„Golublje mleko“ – jedinstven način ishrane

Jedna od najzanimljivijih karakteristika golubova je način na koji hrane svoje mladunce.

Oba roditelja proizvode tzv. „golublje mleko“, hranljivu, sirastu supstancu koja se stvara u njihovom gornjem digestivnom traktu.

Ova hrana je bogata:

mastima;

proteinima;

antioksidansima.

U prvih desetak dana života, mladunci se hrane isključivo tim mlekom, nakon čega postepeno prelaze na semena i drugu hranu.

Brz rast i česti ciklusi razmnožavanja

Golubovi su monogamne ptice koje često ostaju sa istim partnerom tokom života.

Njihov reproduktivni ciklus je relativno kratak – od parenja do osamostaljivanja mladih može proći svega nekoliko meseci, što omogućava više legla godišnje.

Zbog toga je populacija golubova u urbanim sredinama vrlo stabilna i brojna.

Zašto deluje kao da golupčića nema?

Kombinacija skrivenih gnezda, dugog boravka u njima i činjenice da mlade ptice brzo poprime izgled odraslih golubova razlog je zbog kojeg većina ljudi nikada ne primeti mladunce.

Zbog toga se stvara utisak da „bebe golubova“ uopšte ne postoje – iako su zapravo stalno tu, samo skriveni od pogleda.