Pita sudija policajca:
• Dobro, kako ste pretpostavili da je privedeni bio pijan?
• Stajao je na sred puta.
• I šta je tu sumnjivo?
• Pokušavao je da podigne žutu traku.
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Vic dana: Pita sudija policajca...
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Pita sudija policajca:
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