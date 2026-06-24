Dolazi čovek u kafanu i naručuje tri piva i pita ga konobar:

- Šta će ti tri piva ako si ti jedan?

- Pa ja imam još tri brata, a mi smo se dogovorili da kad budem u nekoj kafani da popijem pivo i za njih!

I to je trajalo nekoliko meseci! Jednog dana ulazi čovjek i naručuje dva piva, a konobar ga pita:

- Što ne tri?

- Od danas sam rešio da ne pijem!



