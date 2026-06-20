Muškarac koji je ranije osuđen za brutalno zlostavljanje i ubistvo dvogodišnje devojčice svoje partnerke pronađen je pre tri godine mrtav u zatvoru u Velikoj Britaniji, nakon što je, prema navodima nadležnih, došlo do nasilnog incidenta među zatvorenicima.

Subhan Anvar je 2009. godine osuđen za ubistvo male Sanam Navsarke iz Hadersfilda, u Zapadnom Jorkširu, i tada mu je izrečena kazna zatvora sa minimalnim trajanjem od 23 godine. Njegova smrt dogodila se u zatvoru Long Lartin u okrugu Vorčesteršir, saopštilo je tada Ministarstvo pravde. U vezi sa incidentom, dvojica zatvorenika su uhapšena pod sumnjom za ubistvo.

Policija je potvrdila da je telo monstruma pronađeno u ćeliji oko 20 časova, neposredno nakon što su zatvorski službenici reagovali.

Međutim, ono što ljude šokira je njegov zločin koji je počinio i to nad malim detetom. Zločin zbog kog je Anvar bio osuđen jedan je od najtežih u britanskoj javnosti poslednjih godina. Tokom suđenja 2009. godine otkriveno je da je mala Sanam pretrpela više od 100 povreda. Sud je utvrdio da je dete mesecima bilo izloženo ekstremnom zlostavljanju, uključujući teške prelomе i mučenja, pre nego što je preminulo u maju 2008. godine. Tukli su je čak metalnom motkom, a jednom prilikom Anvar je stavio malenu Sanam u mašinu za sušenje veša i potom je bacio u kantu za smeće.

Sudija Piter Tornton tada je izjavio da je reč o “namernoj okrutnosti koja prevazilazi granice ljudskog razumevanja”, ističući težinu zločina i patnju deteta.

U istom slučaju, partnerka žrtvinog oca, Zahbina Navarska, prvobitno je bila optužena za ubistvo, ali je kasnije osuđena za ubistvo iz nehata i dobila kaznu od devet godina zatvora.

Tokom istrage otkriveno je i da su raniji znaci zlostavljanja bili prijavljivani, ali nisu adekvatno obrađeni, što je kasnije dovelo do dodatnih disciplinskih postupaka protiv pojedinih socijalnih radnika. Slike i tragovi nasilja pronađeni su u domu porodice, uključujući i mesta gde je dete, prema navodima, bilo zaključavano kao vid kazne.

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