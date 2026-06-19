Pijace su prepune svežeg voća, od malina i kupina do borovnica i kajsija, pa mnogi upravo sada pripremaju zimnicu koja će se jesti tokom hladnijih meseci.

Ipak, svaka domaćica zna da voće nije uvek podjednako slatko, pa se dešava da gotov džem ispadne kiseliji nego što je planirano. U takvim situacijama prvi instinkt je obično da se doda još šećera, ali to često dovodi do suprotnog efekta – džem postaje previše sladak i gubi prirodnu voćnu svežinu.

Iskusne domaćice zato imaju jednostavno rešenje koje ne zahteva dodatne količine šećera, a može značajno da popravi ukus zimnice.

Reč je o sastojku koji većina već ima u kuhinji – sodi bikarboni ili prašku za pecivo. Ovi sastojci mogu da neutrališu preteranu kiselost voća i da balansiraju ukus, bez potrebe da se menja osnovna receptura.

Na ovaj način džem zadržava svoju prirodnu aromu, dok se neprijatna kiselost ublažava i dobija se uravnoteženiji ukus.

Važno je, međutim, naglasiti da se ovaj trik mora koristiti pažljivo. Preterivanje može da pokvari i ukus i teksturu džema, pa je mera ključna.

Preporučena količina je oko četvrtine kašičice sode bikarbone ili praška za pecivo na kilogram voća. Sastojak se dodaje postepeno tokom kuvanja, uz stalno mešanje, kako bi se ravnomerno rasporedio i delovao na celu smesu.

Stručnjaci i iskusne domaćice savetuju i da se šećer uvek dodaje postepeno, posebno kod kiselijeg voća. Na taj način se lakše kontroliše ukus i postiže savršena ravnoteža između slatkog i voćnog.

Ovaj jednostavan trik posebno je koristan tokom sezone pripreme zimnice, kada se često prave džemovi od bobičastog voća koje prirodno sadrži više kiselina.

Uz malo pažnje i pravi balans sastojaka, domaći džem može da dobije savršen ukus koji podseća na starinske recepte i detinjstvo.