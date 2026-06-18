Predsednik Državnog zbora Slovenije Zoran Stevanović ponovio je danas, u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, punu podršku Ljubljane Srbiji na njenom evropskom putu.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na Instagram nalogu predsednika slovenačkog parlamenta, u razgovoru su potvrđeni tradicionalno dobri i prijateljski odnosi dve zemlje i izražena spremnost za dalje jačanje saradnje u političkim, ekonomskim i drugim oblastima od zajedničkog interesa.

Dodaje se da je Vučić zahvalio Stevanoviću na poseti i naglasio da odluka da izabere Srbiju za svoju prvu zvaničnu bilateralnu posetu predstavlja važnu potvrdu odličnih odnosa i međusobnog poverenja.

"Sagovornici su se saglasili da postoje brojne mogućnosti za jačanje ekonomske saradnje i povećanje trgovinske razmene. Izražena je spremnost za konstruktivno rešavanje otvorenih pitanja, uključujući sukcesiju i uklanjanje administrativnih prepreka", kaže se u saopštenju. Posebnu pažnju, dodaje se, sagovornici su posvetili međunarodnoj saradnji, pri čemu je Vučić izrazio očekivanje u vezi sa učešćem Slovenije na Svetskoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu i istakao da Srbija visoko ceni Sloveniju kao uspešnu i prepoznatljivu sportsku zemlju.

"U razgovoru o evropskoj perspektivi, Vučić je izneo uveravanja u nastavak ispunjavanja reformskih obaveza i postepeno usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa zajedničkom politikom Evropske unije", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku, koji je protekao u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, potvrđen je obostrani interes za dalje produbljivanje saradnje dve zemlje. Vučić je ranije danas primio Stevanovića, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Stevanović je posetu Srbiji počeo u utorak, kada se sastao sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, koja je tada izjavila da je ova poseta značajna zbog bilateralnih odnosa dve zemlje, evropskog puta Srbije, ali i saradnje u celom regionu. Stevanović je tokom posete Beogradu razgovarao i sa potpredsednicom Skupštine Srbije i predsednicom Odbora za spoljne poslove Marinom Raguš.

Stevanović je prisustvovati i prijemu povodom Dana državnosti Slovenije, kao i svečanom predstavljanju zajedničkog izdanja prigodne poštanske marke Pošte Slovenije i Pošte Srbije. Predsednik Državnog zbora Slovenije danas završava posetu Srbiji.