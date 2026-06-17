Patrijarh Pavle bio je poštovan i voljen među Srbima širom sveta, a tokom dve decenije na čelu Srpske pravoslavne crkve obišao je brojne zemlje i pravoslavne crkve. Ipak, jedna od najznačajnijih bila je njegova poseta Rusiji, kada je učestvovao u proslavi u čast Svetog Serafima Sarovskog.

Tom prilikom, patrijarh Pavle odavao je poštu velikom ruskom svecu zajedno sa tadašnjim predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Patrijarh SPC je u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi primio i nagradu za „izuzetan doprinos u jačanju jedinstva pravoslavnih naroda“, koju dodeljuje Fond jedinstva pravoslavnih naroda. Isto priznanje dobio je i Vladimir Putin.

Iako je susret sa ruskim predsednikom izazvao veliko interesovanje, patrijarh Pavle o njemu gotovo nikada nije govorio. O tome je kasnije svedočio blaženopočivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.

Prema njegovim rečima, patrijarh Pavle je tokom boravka u Rusiji bio primljen sa „izuzetnim poštovanjem“ od svih sagovornika.

Patrijarh Pavle, svetovnim imenom Gojko Stojčević, rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca, u tadašnjoj Austrougarskoj.

Tokom Drugog svetskog rata radio je kao veroučitelj i vaspitač u Banji Koviljači, gde je brinuo o deci izbegloj iz Bosne. Nakon što je oboleo od tuberkuloze, vreme oporavka proveo je u manastiru Vujan, gde se izlečio.

Zamonašio se 1948. godine u manastiru Blagoveštenje i dobio ime Pavle. Za episkopa raško-prizrenskog izabran je 1957. godine, a na Kosovu i Metohiji proveo je pune 33 godine.

Na vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 1. decembra 1990. godine izabran je za 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve, a tada je poručio da mu je jedini program rada – Jevanđelje.

Tokom svog života posetio je gotovo sve pravoslavne crkve, kao i brojne srpske eparhije i parohije širom sveta, ostavljajući dubok trag među vernicima.