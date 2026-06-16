Prema dostupnim informacijama, koje nije moguće nezavisno potvrditi, Maharadž praktikuje izuzetno zahtevnu duhovnu disciplinu u kojoj duži vremenski period ostaje u stojećem položaju kao izraz predanosti hinduističkom božanstvu Šivi.

Navodi o godinama stajanja

U pojedinim internet objavama tvrdi se da Maharadž u istom položaju stoji već nekoliko godina, a prema nekim navodima čak i više od jedne decenije, prenosi BoredPanda.

Međutim, ove tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene.

Uznemirujući snimci i zdravstveno stanje

U objavljenim snimcima iz juna 2026. godine vidi se muškarac sa izraženim promenama na nogama, uključujući potamnelu kožu i velike otoke. Na pojedinim kadrovima on se oslanja na drvenu konstrukciju, dok mu druge osobe pomažu i neguju ga.

Zbog prikazanog sadržaja, napominje se da snimci mogu biti uznemirujući za pojedine gledaoce.

Duhovna praksa i životni put

Indijski medij Taaza TV navodi da je Maharadž u mladosti napustio univerzitetske studije kako bi se posvetio duhovnom životu i predanosti Šivi.

Njegov izbor života i ekstremna disciplina izazvali su podeljene reakcije javnosti.

Podeljene reakcije javnosti

Nesvakidašnji snimci pokrenuli su brojne komentare na društvenim mrežama. Dok jedni izražavaju divljenje prema njegovoj predanosti i duhovnoj disciplini, drugi ističu ozbiljne zdravstvene rizike i posledice ovakvog načina života.