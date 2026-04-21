Nikad nije lako sa komšijama, posebno u velikim stambenim zgradama gde se ljudi često ni ne poznaju, a svakodnevne situacije lako postanu tema za priču. Tako se na društvenim mrežama pojavila i ispovest jedne Zagrepčanke o neobičnom iskustvu sa sustanarom koji se nedavno uselio u njenu zgradu.

Kako je ispričala, sve se dogodilo sasvim slučajno dok je izlazila iz automobila na parkingu iza zgrade.

„Izlazila sam iz auta, bila sam natovarena kesama i jedva sam se organizovala. Tada sam kod kontejnera primetila muškarca u kratkim pantalonama i dukserici sa kapuljačom – i bosog. Nije imao papuče, nego je bio potpuno bos. To me je baš iznenadilo, pogotovo jer je tih dana bilo hladno i čak je padao sneg“, navela je ona.

Uprkos prvobitnom šoku, kaže da je muškarac bio vrlo pristojan.

„Primeti i on mene, pozdravi me na engleskom i pridržao mi vrata zgrade i lifta. Zajedno smo ušli u lift. Delovao je uredno i kulturno, ali nisam mogla da ne primetim da hoda bos“, dodala je.

Kako dalje opisuje, zajedno su se vozili liftom, a on je izašao na spratu koji u zgradi nazivaju „penthaus“, gde se nalaze veći i luksuzniji stanovi.

„Nisam sigurna da li su ti stanovi za iznajmljivanje ili su u vlasništvu, ali deluje da tamo žive ljudi koji to mogu da priušte“, rekla je.

Na kraju je zaključila da je celu situaciju doživela kao zanimljiv sudar različitih navika i kultura.

„Za nas je to neobično, čak i neprijatno za gledanje, posebno po hladnom vremenu. Ali verovatno je to samo stvar navike i drugačijeg načina života“, navela je.