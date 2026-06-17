Iako komercijalna sredstva za čišćenje stakla obećavaju visok sjaj, u praksi često ostavljaju pruge i tragove koji narušavaju izgled prozora i smanjuju prolazak svetlosti. Međutim, rešenje za blistavo čisto staklo možda već imate u kuhinji – kukuruzno brašno.

Stručnjaci za „uradi sam“ metode ističu da ovaj jednostavan sastojak može značajno poboljšati efekat čišćenja i smanjiti pojavu fleka na staklenim površinama.

Zašto kukuruzno brašno deluje?

Kukuruzno brašno, odnosno kukuruzni skrob, ima izražena upijajuća svojstva koja ubrzavaju sušenje tečnosti na staklu. Na taj način se smanjuje mogućnost stvaranja vidljivih pruga.

Njegova fina struktura takođe pomaže u uklanjanju prašine, polena i laganih naslaga nečistoće, bez potrebe za agresivnim ribanjem ili oštećivanjem površine.

Domaće sredstvo za čišćenje stakla

Za pripremu prirodnog rastvora potrebno je:

240 ml belog sirćeta

120 ml medicinskog alkohola

1 supena kašika kukuruznog brašna

oko 500 ml vode

Sve sastojke sipati u bocu sa raspršivačem, zatvoriti i dobro promućkati. Pošto se kukuruzno brašno može taložiti, preporučuje se ponovno mućkanje pre svake upotrebe.

Kako se koristi?

Smesu poprskati po staklenoj površini, a zatim obrisati čistom, suvom krpom ili mikrofiberom. Nečistoće se uklanjaju brzo i bez napora, a staklo ostaje čisto i bez tragova.

Ovaj prirodni rastvor predstavlja alternativu jakim hemijskim sredstvima i može biti praktično rešenje za svakodnevno održavanje prozora i ogledala.