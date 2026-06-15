U svetu kriptovaluta granice između marketinga, viralnog sadržaja i ljudskog dostojanstva postaju sve nejasnije. Najnoviji slučaj iz Indije izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je jedan muškarac pristao da istetovira reklamu za kriptovalutu na svom čelu u zamenu za 3.000 dolara.

Međutim, ono što je trebalo da bude laka zarada pretvorilo se u bizarnu internet aferu, jer muškarac na kraju nije dobio obećani novac.

Tetovaža na čelu za nekoliko hiljada dolara

Šestog juna muškarac po imenu Arivu ušao je u salon za tetoviranje u indijskom gradu Čenaj i pokazao vlasniku poruku sa telefona. Zatim je seo kako bi mu na čelo bio istetoviran naziv kripto projekta.

Zadatak je objavio 21-godišnji promoter kriptovaluta sa Floride po imenu Ajuš, koji je preko platforme Pump.fun ponudio nagradu u vrednosti od oko 3.000 dolara u kriptovaluti svakome ko ispuni njegov zahtev.

Prema navodima, Arivu je prihvatio ponudu i trajno istetovirao reklamu na svom licu.

Platforma koja plaća ljude da izvršavaju zadatke

Pump.fun je platforma poznata po kreiranju i promociji takozvanih „memecoin“ kriptovaluta, čija vrednost često zavisi od pažnje koju uspeju da privuku na internetu.

Nedavno je pokrenuta funkcija Pump.fun GO, koja korisnicima omogućava da objavljuju zadatke i nude novčane nagrade u kriptovalutama za njihovo izvršavanje.

Kompanija je novu opciju promovisala sloganom:

„Platite bilo kome da uradi bilo šta.“

Kritičari smatraju da upravo ovakav model otvara prostor za zloupotrebe i iskorišćavanje ljudi u finansijski teškoj situaciji.

Sve je propalo zbog jedne greške

Iako je Arivu ispunio zadatak, ubrzo se pojavio neočekivan problem.

Umesto naziva „bountywork“, koji je trebalo da promoviše, u opisu zadatka je greškom bilo napisano „boutywork“. Arivu je verno sledio instrukcije i istetovirao upravo pogrešno napisanu reč.

Nakon toga je objavio dokaz da je izvršio zadatak, ali je Ajuš odbio da mu isplati nagradu tvrdeći da pogrešno napisana reč ne promoviše njegov projekat.

Spor je ubrzo postao viralan među ljubiteljima kriptovaluta.

Nastao novi coin zbog pravopisne greške

Ironično, cela situacija dovela je do stvaranja nove kriptovalute pod nazivom „Boutywork“, zasnovane upravo na grešci zbog koje Arivu navodno nije dobio obećani novac.

Prema pojedinim tvrdnjama, novi coin je trebalo da pomogne prikupljanju sredstava za obeštećenje Indijca, ali zbog anonimne prirode kripto transakcija nije poznato da li je novac ikada zaista isplaćen.

Vlasnik salona za tetoviranje potvrdio je da je Arivu zaista uradio tetovažu.

Stručnjaci upozoravaju na eksploataciju siromašnih

Ovaj slučaj pokrenuo je raspravu o tome da li platforme koje nude ovakve nagrade podstiču eksploataciju ljudi koji žive u siromašnijim zemljama.

Profesor filozofije Nikolas Vrusalis ocenio je da ovakvi primeri predstavljaju oblik dehumanizacije zarad profita.

„Ljudi pristaju na ovakve stvari jer imaju ograničene mogućnosti. To možda donosi kratkoročnu korist, ali istovremeno narušava ljudsko dostojanstvo“, rekao je on.

Sličnog mišljenja su i brojni kritičari koji upozoravaju da internet ekonomija pažnje sve češće nagrađuje ekstremne poteze, dok posledice snose upravo oni koji su najranjiviji.

Reakcije na društvenim mrežama

Priča je izazvala talas reakcija širom sveta.

Neki korisnici su slučaj opisali kao „epizodu serije Black Mirror“, dok su pojedini političari pozvali na regulaciju platformi koje omogućavaju ovakve nagrade.

Posebnu pažnju izazvala je izjava organizatora zadatka koji je, odgovarajući na pitanje da li je očekivao da će neko prihvatiti ponudu, rekao:

„Bio sam siguran da će neko iz zemlje trećeg sveta pristati.“

Upravo ta rečenica dodatno je pojačala kritike i otvorila pitanje gde se nalazi granica između internet zabave, marketinga i iskorišćavanja ljudi zarad profita.