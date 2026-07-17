Verovatno vam je već muka od udisanja jakih hemikalija u kupatilu koje isparavaju i guše vas. Treba podržati sredstva za čišćenje koja su dobra za nas i planetu. Ali ne moramo uvek da istresemo novčanik za ovakve stvari.

Neke cake su vrlo jednostavne i često nam je potreban sastojak ili dva iz naše kuhinje. Ovaj put je u pitanju samo voćka!

Kupatilo će vam mirisati fenomenalno, a neće biti toksično ni za vas, ni ako imate decu.

Ono što je sjajna vest jeste da ćete vam ovaj miris biti postojan više od nedelju dana!

Sve što vam je potrebno jeste jedan limun i hiruršku masku. Trik je objavljen na stranici „Bezerra Tips.