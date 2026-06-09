Simons je u subotu uveče bio u programu lokalne televizije KFSM-TV, partnerske stanice CBS-a, kada se jedan od reflektora u studiju zapalio. Incident se dogodio oko 20 časova u sedištu televizije u gradu Džonson, a situacija je ubrzo postala još dramatičnija kada je dim počeo da ispunjava prostoriju.

Uprkos vanrednoj situaciji, meteorolog nije prekinuo emitovanje. Kako bi se zaštitio od dima, preko nosa i usta stavio je svoju majicu i nastavio da prati razvoj opasnih vremenskih uslova.

„Upravo smo imali požar u studiju, ali imamo dva upozorenja na tornado i moramo da nastavimo da pratimo situaciju i obaveštavamo gledaoce“, rekao je Simons tokom prenosa uživo.

Kasnije je objasnio da je prvo primetio neobično treperenje svetla, a zatim i miris dima.

„Pomislio sam da nešto nije u redu. Nekoliko sekundi kasnije ugledao sam dim, a potom i reflektor zahvaćen plamenom“, rekao je meteorolog.

Nakon njegovog upozorenja, producent Trevor Branam odmah je utrčao u studio i uspeo da ugasi požar aparatom za gašenje. Veći deo dima koji su gledaoci videli zapravo je nastao zbog sredstva iz aparata za gašenje požara, a ne zbog samog plamena.

Iako je priznao da mu je bilo otežano disanje, Simons je istakao da je osećao odgovornost prema građanima koji su se nalazili na putanji mogućeg tornada.

„Kada postoji upozorenje na tornado, morate da zaštitite ljude i pružite im pravovremene informacije. Procena je bila da nisam u neposrednoj opasnosti i da mogu da nastavim izveštavanje“, rekao je on.

U incidentu nije bilo povređenih, a meteorolog je kasnije naveo da je imao samo blagu iritaciju grla izazvanu isparenjima iz aparata za gašenje požara.

Njegova prisebnost i profesionalizam izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, dok su rukovodioci televizije posebno pohvalili i njega i producenta Trevora Branama zbog smirene reakcije tokom krizne situacije.

Snimak dramatičnog prenosa ubrzo je postao viralan, a mnogi gledaoci ocenili su da je reč o jednom od najupečatljivijih primera profesionalnosti u televizijskom novinarstvu.