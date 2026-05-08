Zbog toga ljudi svake godine traže jednostavne trikove koji mogu pomoći protiv komaraca bez upotrebe jakih hemikalija i sprejeva.

Jedno od najpopularnijih rešenja poslednjih godina jeste domaća zamka za komarce napravljena od obične plastične flaše, šećera i kvasca.

Kako domaća zamka za komarce zapravo funkcioniše

Princip je veoma jednostavan.

Kada se pomešaju šećer i kvasac dolazi do fermentacije tokom koje se oslobađa ugljen-dioksid. Upravo taj gas komarci koriste kako bi pronašli ljude, jer prepoznaju naše disanje.

Zbog toga ih ova mešavina privlači i uvodi pravo u zamku.

Šta vam je potrebno za pravljenje zamke

Za ovu domaću zamku potrebno je svega nekoliko stvari:

plastična flaša od 1,5 do 2 litra

oko 200 ml mlake vode

2 do 3 kašike šećera

1 kašičica suvog kvasca

Gornji deo flaše potrebno je odseći i okrenuti naopačke kako bi služio kao levak.

Na taj način komarci lako ulaze unutra, ali mnogo teže izlaze napolje.

Najveća greška koju ljudi prave

Mnogi zamku postavljaju odmah pored stola, kreveta ili mesta gde sede, ali to može imati potpuno suprotan efekat.

Pošto ugljen-dioksid privlači komarce, zamka zapravo može dovesti insekte bliže vama.

Gde je najbolje postaviti zamku za komarce

Stručnjaci savetuju da zamku postavite:

dva do četiri metra od mesta gde boravite

uz žbunje i tamnije uglove dvorišta

blizu mesta gde primećujete više komaraca

pored prozora, ali ne tik uz krevet ili kauč

Dodatni trik je da flašu obložite tamnim papirom ili tkaninom jer komarci više vole tamne površine.

Koliko je ova metoda zaista efikasna

Iako domaća zamka može pomoći da se smanji broj komaraca, ona nije potpuno rešenje.

Ako u dvorištu postoje mesta sa stajaćom vodom — poput buradi, zapušenih oluka, starih guma ili barica — komarci će nastaviti da se razmnožavaju.

Upravo zato je uklanjanje stajaće vode najvažniji korak u borbi protiv komaraca.

Kada treba promeniti smešu u flaši

Fermentacija traje nekoliko dana, ali tokom velikih vrućina smeša se brže kvari.

Znak da treba napraviti novu jeste kada:

mehurići skoro nestanu

miris postane veoma neprijatan

zamka prestane da privlači insekte

Ako imate malu decu ili kućne ljubimce, zamku držite na mestu gde ne može lako da se prevrne.

Zamka može pomoći, ali nije dovoljna sama po sebi

Najbolje rezultate protiv komaraca daju kombinovane mere zaštite:

mrežice na prozorima

uklanjanje stajaće vode

lagana odeća dugih rukava

ventilacija prostora

održavanje dvorišta i terase

Kada se koristi zajedno sa ovim metodama, domaća zamka može značajno smanjiti broj komaraca i učiniti letnje večeri mnogo prijatnijim.