Astrološkinja Sara Poter objašnjava: „Plavi Mesec simbolizuje period pojačanih energija za završetke, oslobađanje onoga što nam više ne služi i prihvatanje novih prilika.“

„Pošto je ovo drugi pun Mesec u maju (prvi je bio 1. maja), on otvara prostor za manifestaciju“, nastavlja ona. „Ovo je lep trenutak za postavljanje dugoročnih ciljeva ili za puštanje nečega što zahteva veliki emotivni iskorak kako biste mogli da krenete u novu fazu života.“

Evo kako će ovaj pun Mesec delovati na sve horoskopske znakove:

Ovan

Potreba za iskrenošću vodi vas na put kroz vaše moralne vrednosti. Shvatićete koliko ste pravili kompromise sa sopstvenim uverenjima da biste održali mir i sklad. Sada se ne bojite da kažete ono što vam padne na pamet, bez obzira kako to drugi doživljavaju. Potpuno ste autentični i živite svoju istinu.

Bik

Emocije koje su se dugo skupljale ispod površine sada žele da izađu. Problem je što želite da zadržite privatnost, dok vas bliski prijatelji podstiču da govorite o svojim osećanjima. Ipak, vi težite diskreciji. Možete zadržati ono što želite — drugi treba da poštuju vašu privatnost.

Blizanci

Romantično idealizujete osobu koju volite i kojoj se divite. Međutim, držite ih na standardima koje niko ne može da ispuni. Oni su samo ljudi i nisu savršeni, pa skinite „ružičaste naočare“ i prihvatite njihove slabosti kako biste videli njihovu pravu ljepotu. Budite realni u očekivanjima.

Rak

Prestanite da budete zatvoreni u zoni komfora! Povratak energije pomaže vam da izađete iz rutina koje vam više ne odgovaraju. Bavite se aktivnostima koje vas ispunjavaju i podstiču vašu strast. Očekuju vas novi susreti i iskustva koja razbijaju monotoniju.

Lav

Bez obzira na padove, važno je da imate snagu i izdržljivost da se ponovo podignete i borite za svoje ciljeve. Tokom Plavog Meseca bićete rastrzani na više strana i vaša uverenja biće testirana. Iako vas emocije mogu usporiti, upornost vas vodi napred.

Devica

Povezivanje sa ciljevima iz mladosti budi u vama staru inspiraciju. Ne samo da lečite svoje „unutrašnje dete“, već sebi dopuštate da ponovo sanjate. Oživljavanje nekadašnjih želja pomaže vam da stvorite bolju sadašnjost i budućnost.

Vaga

Čini se da vas svi zovu na druženja i proslave. Ne želite nikoga da razočarate, pa ste skloni da kažete „da“. Problem je što možete preopteretiti raspored i završiti u dilemi gde da odete. Uz dobru organizaciju možete stići na sve.

Škorpija

Plavi Mesec jača vaše finansije i donosi priliku za povećanje prihoda. Moraćete da preuzmete rizik, bilo kroz ulaganje u startap ili prodaju umetničkih radova online. Ključno je da aktivno razvijate svoje veštine. Rizik se može isplatiti.

Strelac

Povucite se iz centra pažnje i posvetite odmoru. Briga o sebi i nežnost prema sebi su sada ključni jer ste emotivno osetljiviji. Fokus je na unutrašnjem balansu između društvenog života i oporavka.

Jarac

Nalazite se pred velikom promenom koja vas podstiče na hrabre korake ka otkrivanju vašeg pravog unutrašnjeg bića. Ovaj emotivni proboj vodi vas u novu fazu života u kojoj više pratite intuiciju nego logiku.

Vodolija

U poslednje vreme više ste okrenuti domu i porodičnim pitanjima. To može izazvati osećaj da ste sami, ali niste. Prijatelji i bliski ljudi dolaze da vam pruže podršku i pomoć. Dozvolite im da budu vaš oslonac.

Ribe

Pred vama je odlična poslovna prilika koja vam donosi entuzijazam. Ipak, potajno sumnjate u sebe, iako ste idealna osoba za taj posao. Emocionalna nesigurnost može vas usporiti, ali uz samopouzdanje i afirmacije bićete spremni da napredujete, piše Vogue.