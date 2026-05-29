Dok se u mnogim evropskim zemljama letnji dani teško mogu zamisliti bez klima-uređaja, u Švajcarskoj je situacija potpuno drugačija. U velikom broju stanova, kuća, pa čak i poslovnih prostora, klima i dalje nije standard. Razlog za to nije samo blaža klima, već i kombinacija strogih propisa, drugačije gradnje i kulture štednje energije.

U Švajcarskoj se klima-uređaj često ne posmatra kao osnovna potreba, već kao dodatni luksuz koji mora imati opravdanje. Zbog toga ugradnja rashladnih sistema u pojedinim kantonima podrazumeva posebne dozvole i poštovanje strogih energetskih standarda.

Klima nije zabranjena, ali postoje stroga pravila

Iako mnogi veruju da su klima-uređaji zabranjeni, to nije tačno. Međutim, njihovo postavljanje nije jednostavno kao u većini evropskih zemalja. U pojedinim delovima zemlje potrebna je posebna dozvola, a vlasnici objekata često moraju da obrazlože zašto je klima neophodna.

Posebno se kontrolišu potrošnja energije, emisije i energetska efikasnost uređaja. U nekim slučajevima traži se čak i dokaz da postoji zdravstveni ili tehnički razlog za ugradnju rashladnog sistema.

Zgrade su projektovane drugačije

Jedan od glavnih razloga zbog kojih klima dugo nije bila neophodna jeste način gradnje. Mnoge švajcarske zgrade imaju debelu izolaciju, kvalitetne materijale i projektovane su tako da leti što duže zadržavaju prijatnu temperaturu.

Stanovi se sporije zagrevaju, a tradicionalne metode rashlađivanja i dalje su veoma zastupljene. Tokom dana spuštaju se roletne i zatvaraju prozori, dok se provetravanje obavlja noću kada temperatura padne.

Takav sistem godinama je bio dovoljan jer su letnje noći uglavnom bile sveže. Međutim, poslednjih godina toplotni talasi menjaju situaciju čak i u Švajcarskoj.

Toplotni talasi menjaju navike

Sve češće visoke temperature i tropske noći dovode do toga da prirodno rashlađivanje više nije dovoljno kao ranije. Ipak, čak i tada mnogi stanovnici prvo posežu za ventilatorima, zasenčivanjem prostora i noćnim provetravanjem, umesto za klimom.

U švajcarskom društvu održivost i racionalna potrošnja energije imaju važnu ulogu. Zbog toga deo stanovništva smatra da preterano rashlađivanje prostora predstavlja nepotreban energetski trošak.

Umesto oslanjanja na klimu, ljudi prilagođavaju dnevne navike — izbegavaju kuvanje tokom najvećih vrućina, provode više vremena napolju ili u hladnijim delovima doma i koriste prirodne načine rashlađivanja.

Gde se klima ipak koristi?

Klima-uređaji su mnogo češći u bolnicama, hotelima, tržnim centrima i velikim poslovnim objektima gde je stabilna temperatura važna za rad i boravak ljudi.

Ipak, i tada se uglavnom koriste energetski efikasni sistemi koji troše manje energije i prilagođeni su strogim standardima održivosti.

Zašto je to teško zamislivo na Balkanu?

U zemljama poput Srbije situacija je potpuno drugačija. Visoke letnje temperature, beton koji zadržava toplotu i lošija izolacija u mnogim zgradama čine život bez klime veoma teškim.

Dok u Švajcarskoj ventilator i spuštene roletne često mogu biti dovoljni, u gradovima regiona temperature tokom noći često ostaju previsoke da bi se prostor prirodno rashladio.

Zbog toga klima na Balkanu za mnoge više nije luksuz, već osnovni uslov za normalan san i svakodnevno funkcionisanje tokom leta.

Švajcarski model nije moguće lako preslikati

Primer Švajcarske pokazuje koliko kvalitetna gradnja, dobra izolacija i plansko upravljanje energijom mogu smanjiti potrebu za klima-uređajima.

Ipak, takav model nije lako primeniti svuda. U sredinama sa intenzivnim toplotnim talasima, lošijom infrastrukturom i gustim urbanim zonama klima često ostaje jedino efikasno rešenje za podnošljive uslove života tokom leta.