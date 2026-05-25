Sa prašinom u stanu vodi se stalna borba. Koliko god često brisali police, televizor i nameštaj, već nakon nekoliko dana površine ponovo izgube svež izgled. Razlog je jednostavan – prašina ne dolazi samo spolja, već nastaje iz više izvora u samom domu, uključujući mrtve ćelije kože, dlake, vlakna odeće, polen i zagađenje iz vazduha.

Iako trajno rešenje ne postoji, pojedini trikovi mogu pomoći da se prašina sporije taloži i da dom duže izgleda uredno.

Jednostavan sprej protiv prašine

Profesionalna čistačica, koja na društvenim mrežama deli savete za održavanje doma, podelila je recept za sprej koji, prema njenim tvrdnjama, pomaže u smanjenju nakupljanja prašine na površinama.

Sprej se pravi od sledećih sastojaka:

2 šolje vode

1/4 šolje belog sirćeta

1 kašika maslinovog ulja

3 kapi deterdženta za sudove

3 kapi eteričnog ulja (najčešće citrusnog)

Kako se koristi?

Mešavina se sipa u bocu sa raspršivačem i nanosi na krpu od mikrofibera, kojom se zatim prebrišu površine u domu.

Prema njenim tvrdnjama, redovna upotreba – otprilike jednom mesečno – može pomoći da se prašina sporije vraća na nameštaj i police.

Reakcije korisnika

Saveti su izazvali veliki broj reakcija na mrežama, posebno među ljudima koji svakodnevno održavaju domaćinstvo.

Mnogi ističu da bi im i malo ređe čišćenje prašine značajno olakšalo svakodnevicu, s obzirom na to koliko brzo se ona ponovo pojavljuje.

Iako ne postoji magično rešenje koje potpuno eliminiše prašinu, ovakvi trikovi mogu doprineti lakšem održavanju čistoće i urednijeg izgleda doma.