Njegova posebnost leži u tome što će na najdubljoj tački tunel biti oko 392 metra ispod nivoa mora, što ga čini jedinstvenim podvodnim inženjerskim projektom.

Probijanje kroz čvrstu podvodnu stenu i klizne sedimente predstavlja značajan inženjerski izazov. Pritisak vode i dinamika sedimenata zahtevaju specijalizovane hidroizolacione membrane i zaptivke visokog pritiska kako bi se sprečilo prodiranje vode u tunel, segmentne betonske obloge visokog integriteta koje mogu izdržati višestruke cikluse opterećenja i temperaturne fluktuacije i aktivni monitoring i sisteme hitnih reagovanja zbog ekstremnih dubina i kompleksnih geotehničkih uslova.

Pritisak

Na toj dubini pritisak vode je ogroman. Konstrukcija mora da izdrži kombinaciju hidrostatičkog pritiska, geoloških pomeranja i temperaturnih promena. Tunel se gradi bušenjem kroz čvrstu stenu ispod morskog dna, nije potopljeni cevovod, već klasičan probijeni tunel. Pristupne rampe imaju nagib od oko sedam procenata što zahteva precizne proračune ventilacije i bezbednosti, naročito za teretna vozila.

Tunel je dvocevni, s paralelnim evakuacionim koridorom između cevovoda. Poseban izazov predstavljao je balans između dubine i sigurnosnih zahteva. Podvodni segmenti su najkritičniji, dok su pristupne rampe u tvrdoj steni i pored obale.

Hidroizolacija

Hidroizolacija je višeslojna, s membranama i zaptivnim sistemima. Sastoji se od polimernih membrana otpornog na abraziju i pritisak, kombinovana sa zaptivnim prstenovima između segmenata. Drenažni kanali odvode infiltraciju u kontrolisane pumpe koje je moguće automatski nadzirati.

Zbog ekstremnog pritiska i morskih struja, svaka faza probijanja pratila je detaljan monitoring deformacija i protoka podzemne vode. Radnici i mašine morali su da funkcionišu u potpuno kontrolisanim okruženjima.

Rogfast tunel, zbog ekstremnog pritiska mora, koristi izuzetno čvrste segmentne armirano-betonske prstene debljine 40–45 centimetara, opremljene specijalnim čeličnim sidrima i hidroizolacionim zaptivačima. Beton mora da izdrži hidrostatički pritisak vode do 40 bara, seizmička pomeranja stena, vibracije i udare od drumskog saobraćaja.

Sistem je posebno dizajniran za podvodne delove gde mikroinfiltracija može izazvati eroziju ili deformaciju, i omogućava dugoročno održavanje tunela bez potrebe za čestim intervencijama.