Letovanje ovog leta mnogima će izgledati potpuno drugačije nego prethodnih godina. Zbog globalne krize, poskupljenja goriva, avio-karata i smeštaja, veliki broj turista iz Srbije traži destinacije koje nude pristupačne cene, a da pritom ne moraju da se odreknu mora i odmora.

Upravo zato Bugarska ove sezone doživljava pravi turistički bum među srpskim turistima. Sve više porodica, mladih parova i penzionera odlučuje da umesto Grčke ili Crne Gore ode na bugarsko primorje, gde za mnogo manje novca mogu da dobiju all inclusive smeštaj, uređene plaže i solidnu uslugu.

Turističke agencije beleže da je interesovanje za Bugarsku ove godine znatno poraslo, naročito za mesta poput Sunčevog brega, Nesebra, Sozopola i sve popularnijeg Obzora, gradića na obali Crnog mora koji mnogi nazivaju „skrivenim draguljem Balkana“.

Zašto Srbi sve više biraju Bugarsku?

Glavni razlog je cena. Dok su aranžmani u Grčkoj i Turskoj poskupeli i do 30 odsto, u Bugarskoj se i dalje mogu pronaći povoljni hoteli sa uključenom hranom, bazenima i privatnim plažama.

Prema ponudama turističkih agencija, sedmodnevni all inclusive aranžmani mogu da se nađu već od oko 540 evra po osobi, što je i dalje znatno jeftinije od sličnog odmora u popularnim mediteranskim letovalištima.

Mnogi srpski turisti biraju Bugarsku i zato što do nje mogu da stignu automobilom za nekoliko sati, bez skupih avionskih karata i komplikovanih transfera.

Kakvo je more u Bugarskoj?

Crno more ima svoje prednosti, ali i mane, zbog kojih su mišljenja turista podeljena.

Oni kojima se Bugarska dopada ističu da su plaže široke, peščane i veoma pogodne za porodice sa decom. More je uglavnom mirno, bez velikih talasa i postepeno je plitko, što mnogima odgovara.

Ipak, ima i turista kojima bugarsko more ne ostavi najbolji utisak. Najčešće zamerke odnose se na:

tamniju boju mora u odnosu na Jadran ili Grčku

povremene alge i mutniju vodu

manje atraktivan podvodni svet

velike gužve u pojedinim mestima tokom špica sezone

Uprkos tome, mnogi kažu da je odnos cene i kvaliteta ono što Bugarsku izdvaja ove godine.

Obzor – mirnije i jeftinije letovalište koje Srbi sve češće biraju

Posebnu pažnju privukao je Obzor, malo mesto između Varne i Burgasa. Za razliku od prenatrpanih letovališta, Obzor važi za mirniju destinaciju sa dugom peščanom plažom koja se proteže skoro osam kilometara.

Plaža ima Plavu zastavu, što znači da zadovoljava standarde čistoće i bezbednosti, a mnogi turisti ističu da čak i u jeku sezone mogu da pronađu dovoljno prostora bez velike gužve.

Poseban utisak ostavlja spoj planina i mora, pa mnogi kažu da podseća na mediteranska mesta, ali sa mnogo nižim cenama.

Kakva je ponuda smeštaja i hrane?

U Bugarskoj je moguće pronaći sve – od luksuznih hotela sa pet zvezdica do veoma jeftinih apartmana. Najtraženiji su all inclusive hoteli jer porodicama omogućavaju da unapred znaju troškove letovanja.

Hrana je uglavnom obilna i slična našoj kuhinji, pa se srpski turisti lako prilagode. U restoranima dominiraju roštilj, riba, salate, sirevi i tradicionalna bugarska jela po pristupačnim cenama.

U Obzoru i drugim letovalištima uz more nalaze se brojne šetnice pune restorana, kafića, beach barova i prodavnica, dok ljubitelji mirnijeg odmora uglavnom biraju smeštaj van centra.

Šta može da se obiđe?

Pored kupanja i sunčanja, turisti u Bugarskoj često obilaze:

stari grad Nesebar pod zaštitom UNESCO-a

manastire i antičke ruševine

vodene parkove i akva-parkove

prirodne rezervate i vidikovce

lokalne pijace i restorane sa tradicionalnom hranom

Mnogi koji su ranije zaobilazili Bugarsku sada priznaju da ih je ova destinacija prijatno iznenadila, posebno kada uporede cene sa drugim popularnim letovalištima.