Ovi horoskopski znakovi imaju odličan horoskop ove nedelje.

Ovan

Prolazite kroz dosta stresa, a sve je povezano sa transformacijom koju Saturn donosi u vaš život. Pun Mesec u Strelcu pomaže vam da sa više samopouzdanja preuzmete lidersku ulogu. U svemu tome postoji i doza saosećanja, jer vas Jupiter u Raku podseća koliko je empatija važna.

Ove nedelje sazrevate, dok vas Saturn i Jupiter uče kako da budete bolja podrška drugima. Moguće su i promene u karijeri ili u odnosima sa kolegama i saradnicima. Strpljenje i smirenost koje pokazujete prema drugima pomoći će vam da kasnije ostvarite uspeh. Ovo je trenutak za jačanje emocionalne inteligencije.

Moguć je i finansijski napredak zahvaljujući podršci drugih ljudi i vašem trudu.

Blizanci

Tokom Punog Meseca u Strelcu, partnerski odnosi dolaze u prvi plan. Ova lunacija vraća u fokus veze iz prošlosti. Morate da pogledate unazad kako biste mogli da krenete napred i shvatite koje greške više ne želite da ponavljate.

Ulazite u novi ciklus sa Uranom u svom znaku, što može doneti tenzije u odnosima, ali će ta energija na kraju biti korisna i stabilizujuća.

Tema samopouzdanja takođe je važna ove nedelje, jer vam Mesec pokazuje kako se odnosite prema sebi i da li sebi pružate dovoljno pažnje i nege. Ljubav i romantika dominiraju već početkom nedelje, a uz Veneru u Raku pravo je vreme da razmislite kakve osobine želite kod prijatelja i partnera.

Rak

Pun Mesec u Strelcu za vas deluje kao dugo očekivani podsticaj. Sada kada je Venera u vašem znaku, okruženi ste optimizmom, a podršku vam pruža i Mars u Biku.

Jupiterov tranzit kroz vaš znak naučio vas je kako da prihvatite promene i budete oslonac sebi i drugima. Ljudi vas vide kao sigurnu luku.

Saradnja sa drugima sada ide mnogo lakše jer uspevate da pronađete pravi balans između autoriteta i pristupačnosti. Dok se Jupiter sprema da pređe u Lava, imate priliku da razmislite kojim putem želite da nastavite.

Mesec u Škorpiji u četvrtak donosi dodatnu jasnoću kada su ljudi iz vašeg života u pitanju. Uz Marsovu energiju očekujte važne razgovore i rešavanje problema u odnosima.

Lav

Ove nedelje podstaknuti ste da zablistate, a Mesec u Vagi i Strelcu donose nove ljude u vaš život. Pun Mesec menja vašu perspektivu i inspiriše vas da istražujete nove ideje.

Ova energija vam posebno prija jer vas Merkur u Blizancima gura ka novim izazovima tokom narednih nedelja. Počinjete istinski da uviđate vrednost napornog rada.

Pun Mesec dodatno pojačava vašu želju za uspehom. Mesec u Vagi na početku nedelje donosi priznanje za vaš trud. Ako ste nešto odlagali, sada je prava prilika da završite projekte i obaveze. A ako ste već mnogo ulagali u posao, budite otvoreni za konstruktivne kritike i savete.

Strelac

Mesec u vašem znaku pokreće snažnu energiju koja vas vraća osnovama. Ove nedelje ponovo pronalazite motivaciju i unutrašnji pokretač.

Takođe vam je lakše da se povežete sa svojom kreativnom stranom. Ako vas privlače akademske ili obrazovne ambicije, sada biste mogli odlučnije da krenete u realizaciju planova, posebno jer vaš vladar Jupiter narednih meseci ulazi u Lava.

Mesec u Vagi pomaže vam da razmišljate o svojim uspesima i pobedama, dok vam energija Škorpije omogućava da unapredite rutinu i bolje organizujete svakodnevicu. Pun Mesec u vašem znaku skreće pažnju na ono što cenite i na resurse koje delite sa drugima. Moguća je finansijska pomoć ili korak bliže rešavanju dugova i finansijskih obaveza, piše Your Tango.