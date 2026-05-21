Ipak, stručnjaci upozoravaju da rani plodovi često ne sazrevaju prirodnim putem i da zbog toga treba obratiti pažnju na određene znakove.

Kako prepoznati lubenicu koja možda sadrži više nitrata

Na prvi pogled rana lubenica može izgledati savršeno — spolja velika, crvena i sjajna. Međutim, upravo neki detalji mogu ukazivati da plod nije sazreo prirodno.

Posebno obratite pažnju ako:

meso ima neprirodno jarku crvenu boju

unutra postoje bele ili žućkaste žile

vlakna u sredini vuku na žuto

lubenica nema karakterističan sladak miris

Stručnjaci upozoravaju da previše glatka i sjajna kora takođe može biti znak ubrzanog sazrevanja.

Kako da izaberete slatku i zrelu lubenicu

Postoji nekoliko trikova koje kupci i prodavci koriste godinama.

Najpoznatiji je kuckanje po kori. Dobra lubenica trebalo bi da daje čist i zvonak zvuk, dok tup ton često ukazuje da je prezrela ili izgubila svežinu.

Važna je i fleka na donjoj strani ploda. Tamnožuta ili narandžasta mrlja obično znači da je lubenica duže sazrevala na zemlji i da će biti slađa.

Peteljka otkriva mnogo više nego što mislite

Mnogi zaboravljaju da pogledaju peteljku, iako ona može biti jedan od najboljih pokazatelja zrelosti.

Suva i tamnija peteljka uglavnom znači da je plod sazreo prirodno, dok zelena i sveža može ukazivati na prerano branje.

Da li su rane lubenice bezbedne za jelo?

Stručnjaci navode da rane lubenice nisu nužno opasne, ali preporučuju oprez, naročito kada su u pitanju:

mala deca

trudnice

starije osobe

Takođe savetuju da se kora dobro opere pre sečenja i da se voće kupuje na proverenim mestima.

Kada stižu najukusnije lubenice

Najslađe i najsočnije lubenice obično stižu sredinom leta, posebno tokom avgusta, kada sazrevaju prirodno i imaju pun ukus.

Upravo tada većina stručnjaka smatra da je kvalitet plodova najbolji.

Najčešći mitovi o lubenicama

Mnogi veruju da tamne semenke automatski znače da je lubenica zrela, ali stručnjaci kažu da to nije uvek tačno, jer različite sorte imaju različite semenke.

Ni veličina ploda ne mora značiti da lubenica sadrži više nitrata, pošto mnogo zavisi od sorte i načina uzgoja.