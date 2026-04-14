Iako je lavanda poznata kao biljka koja voli sušne uslove i ne zahteva mnogo održavanja, u prvim mesecima nakon sadnje potrebna joj je posebna nega kako bi se pravilno ukorenila i razvila snažan koren.

Upravo zato stručnjaci preporučuju jednostavno pravilo zalivanja poznato kao 8:8:8, koje pomaže da lavanda napreduje bez rizika od truljenja i propadanja.

Šta znači pravilo 8:8:8 za lavandu?

Ovo pravilo predstavlja jednostavnu metodu zalivanja koju svako može da zapamti i primeni:

8 nedelja nakon sadnje

zalivanje svakih 8 dana

oko 240 ml vode

Na ovaj način biljka dobija optimalnu količinu vlage potrebnu za razvoj korenovog sistema, bez preterivanja koje može da izazove oštećenja.

Zašto je pravilno zalivanje lavande važno?

Lavanda (Lavandula) mnogo bolje podnosi sušu nego višak vode, zbog čega je u početnoj fazi rasta ključno pronaći pravi balans.

Pravilno zalivanje omogućava:

razvoj jakog i zdravog korena

sprečavanje truljenja biljke

dugotrajan i stabilan rast

Kada se jednom ukoreni, lavanda postaje izuzetno otporna i zahteva minimalnu negu.

Najčešća greška koja uništava lavandu

Stručnjaci upozoravaju da je preterano zalivanje najčešći razlog propadanja lavande. Ova biljka češće strada od viška vlage nego od nedostatka vode.

Posebno kod lavande u saksiji važi pravilo:

zalivajte ređe, ali obilno

dozvolite da se zemlja potpuno osuši između zalivanja

Kako da znate kada lavandi treba voda?

Jednostavan trik može vam pomoći da ne pogrešite:

stavite dva prsta u zemlju

ako je zemlja vlažna – ne zalivajte

ako je suva – vreme je za vodu

Ova metoda sprečava prekomerno zalivanje i čuva biljku zdravom.

Saveti za pravilno zalivanje lavande u saksiji

zalivajte otprilike na svake dve nedelje nakon što se biljka ukoreni

uvek obezbedite dobru drenažu

voda mora da iscuri kroz otvore na dnu saksije

nikada ne ostavljajte biljku u vodi

Kako da vam lavanda bude bujna i zdrava?

Uz pravilno zalivanje i dovoljno sunčeve svetlosti, lavanda može postati dugotrajna, mirisna i dekorativna biljka u vašem dvorištu ili domu.

Pravilo 8:8:8 je jednostavan, ali izuzetno efikasan način da mladim biljkama obezbedite idealne uslove za rast, a vaša lavanda će vam uzvratiti bogatim cvetanjem i zdravim izgledom.