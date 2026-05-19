Gotovo svako je makar jednom u životu doživeo izdaju, razočaranje ili duboku povredu od ljudi kojima je verovao. U takvim trenucima često se javlja bes, tuga i želja za osvetom, ali upravo tada čovek može najlakše da skrene na pogrešan put.

O tome kako da se izborimo sa zlom, a da pritom ne izgubimo mir i ne padnemo u greh, govorio je sveštenik Aleksandar Praščević na svom Instagram nalogu.

On je podsetio na reči Svetog apostola Pavla:

„Ne daj da te zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrim.“

Kako objašnjava sveštenik Aleksandar, osveta ne donosi istinsko olakšanje, već samo produžava bol i negativnost.

„Osveta produžava zlo, a dobrota ga prekida. Pobediti zlo dobrim nije slabost, već najveća duhovna hrabrost“, rekao je on.

Sveštenik ističe da je upravo praštanje način da čovek sačuva svoju dušu i unutrašnji mir, čak i kada ga drugi duboko povrede.

„To je način da sačuvaš dušu i osetiš radost duhovne pobede, a ne da, ne daj Bože, padneš u greh i očajanje zbog kratkotrajnog osećaja osvete“, objasnio je.

Njegove reči mnoge su podsetile da prava snaga nije u vraćanju istom merom, već u tome da ostanemo ljudi čak i kada nas drugi povrede.