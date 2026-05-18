Život u inostranstvu, obeležen teškim radom i borbom za bolju budućnost porodice, često krije i potresne priče o narušenim odnosima, izdaji i finansijskim nesuglasicama. Kada jedan partner preuzima najveći teret obezbeđivanja egzistencije, a drugi koristi stečenu slobodu na neočekivane načine, posledice mogu biti ozbiljne i emotivno i materijalno.

Upravo takvu situaciju opisao je muškarac iz Bosne koji sa porodicom živi u Dortmundu, a njegova objava na društvenim mrežama pokrenula je veliku raspravu.

"Treba mi pomoć… Žena i ja smo došli u Dortmund pre tri godine i sad sam slučajno preko njenog starog telefona video da već mesecima šalje novac nekom liku u Tuzlu. Ja radim noćne smene u DHL-u za 2.300 evra, a ona govori da nema za vrtić koji sada traži još 480 evra mesečno. Najgore je što mi je juče rekla da ide 'kod prijateljice', a završila je u Beogradu. Imamo dete od četiri godine i stan od 1.250 evra koji jedva plaćam. Sada traži razvod i pola svega, iako sam ja podigao kredit. Biste li vi ostali s takvom osobom zbog deteta ili biste sve presekli odmah?", napisao je autor, tražeći savet u trenutku potpune životne neizvesnosti.

Reakcije korisnika interneta bile su brze i nemilosrdne, a većina komentatora nije skrivala ogorčenje postupcima supruge. Zajednica mu je jednoglasno poručila kako u braku zasnovanom na lažima nema budućnosti te da je ostanak u takvom odnosu štetan i za njega i za dete.

Mnogi su istakli kako je finansijska eksploatacija, dok on radi noćne smene, vrhunac bezobzirnosti koji zaslužuje hitan i definitivan prekid.

"Pola imovine znači i pola kredita"

Saveti su se nizali od onih praktičnih i pravnih, pa sve do oštrih osuda morala supruge. Jedan od korisnika ukazao je na pravednu podelu tereta:

"Ako traži polovinu svega, onda joj prebaci i pola kredita!".

Drugi su se fokusirali na očuvanje očevog dostojanstva i mentalnog zdravlja deteta, navodeći: "Zbog deteta treba ostati dobar roditelj, ali ne smeš trpeti laži i poniženja. Bez poverenja nema ni braka, a detetu ne treba takva porodica, već stabilnost".

"Beži odmah iz Nemačke"

Mnogi iseljenici upozorili su autora na opasnosti nemačkog pravosuđa i alimentacije, sugerišući mu da razvod pokuša da reši van Nemačke ako je to ikako moguće.

"Beži odmah iz Nemačke jer ćeš se, ako se tamo razvedeš, godinama naplaćati. Najbolje je da razvod pokreneš u matičnoj državi", savetovao je jedan od upućenijih komentatora.

"Obavezno uradi DNK test"

Drugi su pak, poučeni sumnjivim okolnostima, predložili još drastičniji korak: "Obavezno uradi DNK test. Onaj ko se ovako ponaša i šalje novac drugome dok dete nema za vrtić, ne zaslužuje ni sekundu tvog vremena. Bolje je biti sam nego bankomat za tuđe ljubavnike".

Komentari su se više-manje sveli na poruku da se od "ljudskog potkožnog svraba", kako su neki nazvali nevernu suprugu, treba maknuti što pre.

"Ostati s osobom koja te laže da ide kod prijateljice, a završi u Beogradu s drugim, dok ti lomiš leđa u DHL-u, nema nikakvog smisla. Preseci to iste sekunde, spasi ono što se spasiti da i posveti se detetu jer ona očigledno misli samo na sebe", poručila je zajednica, ističući da se dostojanstvo i mir ne mogu kupiti nikakvim evrima.

