Sadnja cveća u senovitim delovima vrta često deluje kao izazov, ali postoji niz biljaka koje upravo u takvim uslovima uspevaju bez problema. Kraj aprila je idealan period za sadnju, jer su temperature stabilnije, a zemljište dovoljno zagrejano da podstakne pravilan razvoj biljaka.

Među najpouzdanijim izborima za senku izdvajaju se hoste, cenjene zbog svojih dekorativnih listova i izuzetne otpornosti. Odlično podnose manjak sunčeve svetlosti i najbolje napreduju u vlažnom, blago zasenčenom prostoru.

Za bogat cvetni efekat u senovitim delovima vrta često se sade begonije i vodenike. Gomoljaste begonije poznate su po dugotrajnom i raskošnom cvetanju, dok vodenike cvetaju kontinuirano tokom cele sezone, što ih čini jednim od najzahvalnijih izbora za tamnije kutke bašte.

U polusenci dobro uspevaju i fuksije i astilbe. Fuksije se ističu svojim visećim cvetovima i često se sade u saksijama ili visećim posudama, dok astilbe preferiraju vlažnije zemljište i formiraju perjaste, dekorativne cvasti koje unose dinamiku u senovite gredice.

Za uspešan uzgoj biljaka u senci ključno je obezbediti rastresito i dobro drenirano zemljište, kao i redovno zalivanje. Iako senovita mesta zadržavaju vlagu, površinski sloj zemlje može se brzo isušiti, naročito tokom toplijih dana.

Kraj aprila smatra se optimalnim vremenom za sadnju većine ukrasnog cveća, jer su prošle opasnosti od mraza, a uslovi su povoljni za snažan početni rast i dalji razvoj biljaka.