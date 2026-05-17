Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas u Bakuu opozicione stranke u Srbiji da se udruže i zajedno izađu na sledeće izbore, ističući da će aktuelna vlast njima stati na crtu i "da će uvek prihvatiti i priznati izborne rezultate, za razliku od opozicije".

"Nemojte da se cepkate, nemojte da se vređate međusobno. Vidim da se mrzite mnogo više nego što mrzite mene. To što mene napadate koristite da biste oduzeli ovim drugima glasove. Ujedinite se svi zajedno, pokažite ljudima i građanima Srbije šta je to što mislite i kakav je vaš plan i program, osim što ste u stanju da vređate, psujete i govorite neistine", rekao je Vučić u izjavi za novinare u Bakuu, gde će sutra učestvovati na 13. Svetskom urban forumu.

Vučić je naglasio da aktuelna vlast neće menjati izbornu volju birača.

"Nećemo da menjamo volju birača kao što ste vi, primoravajući Socijalističku partiju Srbije, koja je sa nama bila potpisala sporazum 2008, naterali da promeni volju građana i da uđe u koaliciju sa vama na beogradskom nivou. Tako ste produžili četiri godine svoje pljačke i uništili dodatno i naš grad i našu zemlju. Ali znaju sve ljudi u Srbiji", kazao je Vučić, prenosi Tanjug.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posbnoj vesti OVDE.

BONUS VIDEO