Polaže Mujo vozački ispit i pita ga ispitivač:



- Mujo, zamisli da voziš 80 na sat i odjednom ti se ispred auta stvore Haso i medved. Šta ćeš prvo lupiti?



- Pa medveda, naravno!



- E moj Mujo, opet si pao... Pa prvo lupi kočnicu!



