Polaže Mujo vozački ispit i pita ga ispitivač:

- Mujo, zamisli da voziš 80 na sat i odjednom ti se ispred auta stvore Haso i medved. Šta ćeš prvo lupiti?

- Pa medveda, naravno!

- E moj Mujo, opet si pao... Pa prvo lupi kočnicu!