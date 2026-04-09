Uporne štetočine često predstavljaju veliki problem u bašti, a među najneprijatnijima su puževi, posebno golaći. Mnogi baštovani podelili su načine na koje pokušavaju da ih drže pod kontrolom.

Kako je proleće već u toku i sve više vremena provodimo napolju, važno je na vreme zaštititi biljke. Puževi mogu napraviti ozbiljnu štetu, naročito na mladim biljkama i lisnatom povrću poput salate. Njihovo delovanje često ostavlja trajne posledice, pa je potrebno obratiti pažnju na delove vrta gde su biljke najosetljivije.

Iako postoji više načina borbe protiv puževa, prirodna rešenja su najpoželjnija jer ne narušavaju kvalitet zemljišta niti ugrožavaju dalji rast biljaka. Puževi su prisutni tokom cele godine, ali su najaktivniji u prolećnim mesecima, zbog čega je važno reagovati na vreme.

Jedan baštovan podelio je zanimljiv trik koji može pomoći u zaštiti biljaka. Predlaže da se trnje od ruža ili kupina rasporedi oko biljaka, stvarajući svojevrsnu „bodljikavu barijeru“ koja otežava puževima pristup.

„Ova metoda neće u potpunosti rešiti problem, jer se neki puževi već nalaze u zemlji ili kompostu, a pojedini mogu preći prepreku. Ipak, može značajno smanjiti štetu“, objasnio je.

Sličan efekat može se postići i posipanjem usitnjene ljuske od jaja po zemlji, jer oštra površina otežava kretanje puževa.

Ipak, s obzirom na to koliko su rasprostranjeni, gotovo je nemoguće u potpunosti izbeći njihovo prisustvo. Zato je najvažnije zaštititi mlade biljke, koje su najranjivije. Jedan od saveta je da se sade već razvijenije biljke, dok se sadnice u početnoj fazi mogu uzgajati u zatvorenom prostoru dok ne ojačaju.

Ako su puževi posebno uporni i druge metode ne daju rezultate, ostaje i najjednostavnije rešenje – redovno ručno uklanjanje.