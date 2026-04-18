Staklo na tuš-kabini je deo kupatila koji najbrže otkriva njegovo stvarno stanje. Možete imati besprekorno čiste pločice i uredno složene peškire, ali ako su na staklu prisutni tragovi kapljica, sapuna i kamenca, ceo prostor deluje zapušteno. Frustrirajući deo je to što se te fleke vraćaju brže nego što ih uspevate ukloniti.

Dobra vest je da problem najčešće nije u tome što ne čistite dovoljno, već u načinu čišćenja i navikama nakon tuširanja. Uz nekoliko jednostavnih trikova koje koriste i profesionalci, staklo može ostati čisto bez stalnog ribanja.

Najefikasnije metode koje zaista rade

Jedno od najjednostavnijih i najdelotvornijih rešenja je mešavina alkoholnog sirćeta i vode u odnosu 1:1. Ova kombinacija razgrađuje kamenac i uklanja tragove sapuna. Dovoljno je da naprskate staklo, ostavite nekoliko minuta, a zatim prebrišete mekom krpom.

Kod tvrdokornih naslaga, dobra opcija je soda bikarbona. Od nje i malo vode pravi se pasta koja se nanosi na problematična mesta. Blago trljanje je dovoljno da se naslage uklone, bez oštećenja stakla.

Limun je još jedno jednostavno, ali efikasno rešenje. Njegova prirodna kiselina razgrađuje kamenac, a ostavlja i prijatan miris. Dovoljno je da polovinom limuna pređete preko stakla, zatim isperete i obrišete suvom krpom.

Za masne tragove od kozmetičkih proizvoda, nekoliko kapi deterdženta za sudove u toploj vodi često daje bolje rezultate nego specijalizovana sredstva.

Trik koji koriste hoteli

Ako se pitate kako hotelska kupatila uvek izgledaju besprekorno, odgovor je jednostavan – ne dozvoljavaju da se naslage uopšte stvore.

Nakon svakog tuširanja koriste gumeni brisač za staklo. Ceo postupak traje svega desetak sekundi, ali uklanja kapljice pre nego što se osuše i ostave tragove. Upravo ta mala navika pravi najveću razliku.

Kako sprečiti da se fleke vraćaju

Čišćenje je samo deo rešenja – jednako su važne i svakodnevne navike:

Ostavite vrata tuš-kabine otvorena nakon tuširanja kako bi vlaga izašla

Prebrišite staklo brisačem ili peškirom dok je još mokro

Povremeno nanesite zaštitni sloj koji odbija vodu i usporava stvaranje kamenca

Ako imate tvrdu vodu, završno brisanje destilovanom vodom može smanjiti pojavu belih fleka

Koliko često treba čistiti?

Temeljno čišćenje jednom nedeljno je sasvim dovoljno ako se redovno primenjuju ove male navike. Sve češće čišćenje uglavnom znači da se posledice nečega samo naknadno uklanjaju, umesto da se problem spreči na vreme.

Kada se ove rutine usvoje, staklo tuš-kabine prestaje da bude stalna borba. Ostaje čisto, providno i bez mutnih tragova koji najbrže otkrivaju da kupatilo nije u najboljem stanju.

