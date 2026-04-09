Proizvođači automobila danas nude širok spektar boja – od upečatljivih i smelih nijansi do klasičnih tonova koji odišu elegancijom. Ipak, kada je reč o tržištu polovnih vozila u Srbiji, kupci najčešće biraju proverena i diskretna rešenja, vodeći računa o praktičnosti i lakšoj preprodaji.

Prema analizi kompanije carVertical, jarke boje su gotovo zanemarljive, dok dominiraju siva, crna, bela i plava vozila. Ove nijanse uspešno balansiraju između estetike i funkcionalnosti, zbog čega su prvi izbor većine vozača.

Neutralne boje ubedljivo vode na tržištu polovnjaka. Siva učestvuje sa 31,4%, crna sa 33,9%, dok bela zauzima 15,3% ukupnog tržišta. Razlog za to nije samo njihov izgled, već i činjenica da se lakše prodaju i bolje prikrivaju sitna oštećenja i prljavštinu, što ih čini idealnim za dugoročnu upotrebu.

S druge strane, jarke boje poput crvene i žute gotovo da nemaju značajan udeo – zajedno čine manje od dva odsto tržišta. Iako privlače pažnju, zahtevaju više održavanja, sklonije su izbleđivanju i teže pronalaze kupce, što ih čini manje poželjnim izborom.

Važan faktor prilikom kupovine polovnog automobila jeste i održavanje. Crna vozila, iako elegantna, zahtevaju češće pranje i više pažnje kako bi zadržala svoj sjaj. Nasuprot tome, siva i bela boja uspešno maskiraju prašinu i sitne ogrebotine, pa vlasnicima štede vreme i novac.

Na kraju, izbor boje često se svodi na pragmatičnost. Kupci polovnih automobila najčešće biraju nijanse koje će lakše prodati u budućnosti. Upravo zato monohromatske boje imaju prednost – tražene su širom Evrope i zadržavaju stabilniju vrednost, dok upadljive nijanse, uprkos atraktivnosti, nose veći rizik pri preprodaji.