Maslinovo ulje ima mnogo namena u kuhinji – od sipanja u tiganj do prelivanja salata.

Ali čak i ako ga redovno koristite, možda niste znali za skrivenu funkciju ambalaže. Ako ste ikada imali problem da sipate previše ulja u tiganj, obratite pažnju. Zahvaljujući jednom jednostavnom triku, prosipanje ulja može postati prošlost. Ključ je u tome da ne bacite mali plastični umetak ispod čepa.

Iako mnogi misle da je to samo sigurnosni pečat koji sprečava kontaminaciju, on zapravo ima i drugu svrhu. Na TikToku je jedan ljubitelj hrane pokazao kako se taj mali komadić plastike može iskoristiti za kontrolisanje protoka ulja.

U snimku je pokazao: “Zar ne mrzite kad sipate ulje i napravite nered svuda? Isprobajte ovaj trik, bićete mi zahvalni” Umjesto da baci umetak ispod čepa, on ga izvadi, okrene naopako i ponovo ubaci u otvor flaše. Kada je sipao ulje, ono je izlazilo kontrolisano, u tankom i ravnom mlazu – bez prelivanja.

Oduševljen rezultatom, kuvar je rekao: “Pogledaj kako se sipa.” I ljudi su bili jednako impresionirani ovim trikom, piše Mirror.

Jedan komentator je napisao: “Šalite se? Ceo život sam nepotrebno trošio ulje!” Drugi je dodao: “Genijalno! Proizvođači bi ovo trebali da nam kažu.” Treći je rekao: “Oduševljen sam. Odmah ću probati.”