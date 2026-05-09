Upravo to pokazuje viralni snimak sa Floride koji je poslednjih dana obišao svet i izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.

Amerikanka Rebeka, poznata na Instagramu pod profilom "yogi.backpack", objavila je video u kojem zajedno sa suprugom pokušava da spasi nasukanu veliku belu ajkulu koja se prevrnula u plitkoj vodi.

Bez straha prišli jednoj od najopasnijih grabljivica

Kako je objasnila, ona i suprug primetili su ajkulu koja nije mogla da se vrati u dublje more, pa su bez mnogo razmišljanja ušli u vodu kako bi joj pomogli.

Iako je velika bela ajkula poznata kao jedan od najstrašnijih predatora okeana, par je pokušao da je okrene i usmeri nazad ka dubini.

Snimak njihove akcije brzo je postao viralan i prikupio više od milion lajkova.

"Ovo je neverovatno"

Komentari ispod videa samo su nastavili da se nižu.

Ovo je neverovatno - napisao je jedan korisnik.

Hvala vam što pokazujete da ljudi ipak brinu o životinjama koje mnogi pogrešno doživljavaju - dodao je drugi.

Mnogi su priznali da se nikada ne bi usudili da priđu velikoj beloj ajkuli, čak ni kada je očigledno u nevolji.

Jedna korisnica otvoreno je priznala da ima ogroman strah od ajkula i da bi u takvoj situaciji verovatno paničila.

Ljudi posumnjali da je snimak lažan

Zbog dramatičnih scena i neobičnih uglova snimanja, deo korisnika društvenih mreža posumnjao je da je video montiran ili generisan veštačkom inteligencijom.

Ipak, Rebeka je objasnila da je snimak nastao pomoću DJI Mini Pro drona koji je automatski pratio njeno kretanje.

Kako tvrdi, kada se baterija ispraznila, dron se sam vratio na početnu lokaciju, dok je poslednje kadrove ajkule koja odlazi u duboko more snimila osoba koja se slučajno našla u blizini.

Snimak izazvao raspravu širom interneta

Dok jedni smatraju da je potez bračnog para herojski, drugi upozoravaju da približavanje velikoj beloj ajkuli može biti izuzetno opasno i da ovakve situacije ne bi trebalo pokušavati bez stručne pomoći.

Ipak, video je za kratko vreme postao jedna od najgledanijih tema na mrežama i otvorio raspravu o odnosu ljudi prema morskim predatorima.