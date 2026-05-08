Na društvenim mrežama poslednjih dana pažnju je privuklo pitanje koje mnogi sebi nikada nisu postavili: zašto su rešetke na pojedinim prozorima zakrivljene pri dnu?

Reč je o detalju koji svakodnevno viđamo, ali retko razmišljamo o njegovoj stvarnoj nameni. Kao i mnoge druge sitnice koje internet poslednjih godina „otkriva“, i ove neobične rešetke imaju vrlo praktičnu svrhu.

Takve rešetke često se nazivaju „trbušaste rešetke“, a njihov zakrivljeni oblik pravi dodatni prostor ispred prozora. Zahvaljujući tome, na prozorsku dasku mogu da se postave saksije sa cvećem, dok rešetke istovremeno zadržavaju svoju osnovnu funkciju — zaštitu doma od provale.

Pored toga, ovakav dizajn omogućava i lakše naginjanje kroz prozor, na primer kada neko želi da pogleda ulicu ili razgovara sa nekim napolju.

Ovaj stil rešetki od kovanog gvožđa posebno je karakterističan za Španiju i druge mediteranske zemlje, gde se praktičnost često kombinuje sa dekorativnim izgledom. Zbog toga one nisu samo bezbednosni element, već i važan deo izgleda fasade.

Na društvenim mrežama pojavila su se i dodatna objašnjenja njihovog porekla. Na Malti se za ovakve prozore navodno koristi naziv „trudni prozori“, a prema jednoj popularnoj teoriji, zakrivljenost je nekada ostavljala više prostora za široke haljine i suknje karakteristične za viktorijansko doba.

Osim estetske i istorijske uloge, ovakav oblik ima i praktične prednosti. Zakrivljene rešetke omogućavaju bolji protok vazduha, olakšavaju oticanje kišnice i mogu sprečiti nakupljanje lišća i otpada na prozorskoj dasci. Takođe, često otežavaju pticama da sleću na prozore.

Detalj koji mnogima deluje kao običan ukras zapravo kombinuje bezbednost, funkcionalnost i dizajn — zbog čega je opstao u arhitekturi vekovima.