Mnogi od nas ne shvataju da svakodnevne navike mogu značajno uticati na naš seksualni život.

Od loše higijene do nezdravih prehrambenih navika, sve to može smanjiti želju, performanse i zadovoljstvo. Evo osam rutina koje mogu sabotirati vašu intimu i savete kako ih ispraviti.

1. Negovanje oralne higijene

Iako se može činiti neobičnim, oralna higijena direktno utiče na seksualne performanse. Bolesti desni mogu izazvati upalu koja ometa cirkulaciju, uključujući i protok krvi do seksualnih organa.

Zdrav protok krvi je ključan za dobre erekcije i seksualnu uzbuđenost. Uz to, loš zadah i nepravilnosti u zubima nisu privlačni.

Rešenje: Perite zube i koristite konac barem dva puta dnevno i redovno posećujte stomatologa.

2. Ignorisanje problema

Nesposobnost da se suočimo sa neugodnim situacijama može stvoriti emocionalnu distancu koja erodira poverenje i intimnost.

Kada niste sigurni u partnera, vaša želja za seksom može opasti. Problemi koji se ne rešavaju mogu dovesti do stresa i smanjenja libida.

Rešenje: Radite na veštinama komunikacije ili se obratite savetniku za parove kako biste efikasnije rešavali nesuglasice.

3. Prekomerno korišćenje društvenih mreža

Društvene mreže često prikazuju idealizovane živote drugih, što može izazvati osećaj nezadovoljstva i nedovoljnosti. Ova osećanja mogu smanjiti vašu želju za seksom.

Rešenje: Ograničite vreme provedeno na društvenim mrežama, posebno pre seksualnih aktivnosti.

4. Nedostatak kvalitetnog sna

Loše navike spavanja direktno utiču na vašu energiju i raspoloženje, što se odražava na seksualni život. Istraživanja pokazuju da dobar san povećava interesovanje za seks.

Rešenje: Uspostavite rutinu spavanja: idite na spavanje i budite se u isto vreme svaki dan.

5. Dehidratacija

Nedovoljna hidratacija može izazvati probleme kao što su slabe erekcije i vaginalna suvoća. Dehidratacija direktno utiče na seksualnu funkciju.

Rešenje: Muškarci bi trebali da piju oko tri litre vode dnevno, dok žene treba da unesu nešto više od dve litre.

6. Prekomerni unos šećera

Šećer može doneti brzi nalet energije, ali nakon toga dolazi do opadanja, što može otežati uživanje u seksu. Dugoročno, prekomerni unos šećera može smanjiti nivo testosterona.

Rešenje: Umesto slatkiša, potražite zdravu užinu poput voća ili napravite brzu šetnju.

7. Nezdrava ishrana

Prehrana bogata masnim i prerađenim namirnicama može dovesti do smanjenja libida i erektilne disfunkcije.

Rešenje: Fokusirajte se na ishranu bogatu voćem, povrćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima.

8. Konzumacija alkohola i pušenje

Iako mala količina alkohola može opustiti, prekomerna konzumacija može dovesti do problema sa erekcijom i smanjene sposobnosti orgazma.

Rešenje: Uživajte u alkoholu umereno, kao povremeni užitak, a ne kao potrebu.

Uzimajući u obzir ove savete i usvajajući zdravije navike, možete poboljšati svoj seksualni život i povećati zadovoljstvo u intimnim trenucima.

