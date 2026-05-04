Ovaj test vas stavlja u zamišljene, ali veoma važne životne situacije. Odluke u takvim okolnostima otkrivaju suštinu vaše ličnosti. Test se rešava brzo i lako, zabavan je, ali i tačan.

Potrebno je da razmislite i odgovorite na sledeća pitanja:

1. Neotvorena kutija stoji na podu. Šta je unutra?

2. Kada biste mogli da izaberete jedno mesto na kome ćete provesti ostatak života, gde bi to bilo?

3. Lutate izgubljeni u pustinji ceo dan i konačno spazite selo u daljini. Međutim, ubrzo zatim primećujete i oazu, koja je nešto bliža. Gde ste odlučili da odete?

4. Šta biste uradili kada biste iznenada sve izgubili?

5. Pretpostavimo da je sutra nedelja, kako ćete provesti dan?

6. Ako ste u škripcu, kome biste se obratili za pomoć?

7. Da možete da birate, u kom životnom periodu biste zauvek živeli (detinjstvo ili sadašnje godine)?

8. Ako bi vam neko rekao da vam je ostalo samo 24 sata života, kako biste ih “potrošili”?

9. Da možete da sačuvate samo jednu stvar od požara, šta bi to bilo?

Analiza odgovora:

1. Vaš odgovor otkriva kako gledate na neočekivane situacije. Ako ste zamislili nešto što nema vrednost za vas, onda verujete da sreća i dobre stvari ne dolaze lako, i da vam nisu predodređene. Ukoliko ste zamislili blago ili nešto vredno, onda očekujete da ćete jednog dana biti bogati. Ako ste pretpostavili da je kutija prazna, onda ne verujete u sreću, i suviše ste praktični i realni.

2. Ukoliko ste se odlučili za mesto gde već živite, onda ste zadovoljni i udobno vam je tu gde jeste. Ako ste izabrali neko daleko mesto, vi ste sanjar i težite romantičnim stvarima. Ako ne možete da se odlučite, onda niste skloni odanošću ili jakom vezivanju za ljude i mesta.

3. Ovo opisuje vašu radnu etiku. Ako ste izabrali oazu, volite da dolazite na posao prvi, a odlazite poslednji. Ne volite pravila i propise, i impulsivni ste sa vremena na vreme. Volite da radite više stvari istovremeno, a ponekada i odugovlačite sa poslom. Ako ste otišli pravo u selo, onda ste vi onaj koji preuzima odgovornost. Pažljivo planirate svoj dan i znate kako da iskoristite vreme. Poštujete rokove, a radije volite da dorađujete projekte, nego da ih započinjete.

4. Oni koji su rešili da krenu od nule su ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost za svoje postupke, a ne samo da mirno prihvataju promene u životu.

5. Vaš odgovor opisuje na koji način trošite novac. Ako ste odgovorili da ste slobodni da radite sve i svašta, znači da novac trošite kako vam padne na pamet i nemate kontrolu. Ako ste odlučili da ostanete kod kuće, znači da obično u kupovini potrošite sve što imate. Ako ste se odlučili za sportske aktivnosti – imate običaj da štedite za crne dane. Ako ste izabrali odlazak u šetnju – vi ste oni koji pažljivo i racionalno troše.

6. Oni koji će stvari pokušati da poprave sami imaju jak karakter i prilično su samouvereni. Ako ste se okrenuli prijateljima i porodici pomalo ste nesigurni i niste spremni da prihvatite punu odgovornost u teškim situacijama. Oni koji traže praktičan savet od advokata ili drugih profesionalaca su realisti.

7. Godine koje ste izabrali predstavljaju period u kome ste bili najsrećniji. Oni koji žele da se vrate u detinjstvo jesu ljudi koji ne žele odgovornost na svojim leđima. Ako ste izabrali svoju sadašnjost, vi ste zreli i uspešni.

8. Ako ste se odlučili da budete sa ljudima koje volite, imate sentimentalnu prirodu i veoma ste emotivni. Ako biste radiji bili sami, moguće je da ste često nezadovoljni i neraspoloženi. Ako ste se odlučili za zabavu i dobar provod, onda se sa životom borite pribrano. Ako biste dan proveli kao i obično, onda ste hrabri i prilagodljivi.

9. Ako je u pitanju fotoalbum ili nešto poput toga onda ste sentimentalni. Ako je u pitanju nešto od garderobe, vi ste oprezni i konvencionalni. Ako odaberete nešto sa velikom novčanom vrednosti vi ste veliki materijalista. Ljudi koji se odluče za dokumente ili laptop su praktični.