Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina na poteze Rusije reagovati recipročno, ističući da su ruske snage i pored najavljenog primirja nastavile borbena dejstva na frontu.

U video obraćanju Zelenski je naveo da je Rusija novi dan započela granatiranjem i ofanzivnim akcijama, kao i da Kijev odgovara na isti način, prenosi Ukrinform.

Danas su dan započeli granatiranjem na frontu, bilo je jurišnih aktivnosti. Koriste se dronovi. Juče su izveli još više vazdušnih udara. Usledili su naši odgovori u ogledalu - rekao je Zelenski.

On je dodao da Moskva, uprkos kako je naveo „jasnoj i logičnoj“ poziciji Ukrajine, nastavlja sa pretnjama i pritiscima.

Ukrajinski predsednik poručio je i da će dalji razvoj situacije zavisiti od narednih poteza.

Sutra zavisi od toga šta danas čujemo - rekao je Zelenski.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 29. aprila, tokom telefonskog razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, izrazio spremnost Moskve da uvede primirje povodom Dana pobede 9. maja.

Rusko Ministarstvo odbrane potom je 7. maja saopštilo da će prekid vatre biti na snazi od ponoći 8. maja do 10. maja.







Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da Ukrajina ne savetuje predstavnicima država koje održavaju bliske odnose sa Rusijom da borave u Moskvi tokom obeležavanja Dana pobede 9. maja, navodeći kao razlog bezbednosnu situaciju i nastavak sukoba.



-Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo - rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsednik je podsetio da je Kijev ranije predlagao prekid vatre, uključujući i period od 6. maja, ali tvrdi da je Moskva odgovorila nastavkom vojnih dejstava i pretnji.

-Oni žele da od Ukrajine dobiju dozvolu da održe svoju paradu, da bezbedno izađu na trg na sat vremena jednom godišnje, a zatim da nastave da ubijaju naše ljude i vode rat - rekao je Zelenski.

On je naveo da su ruske snage prethodnog dana izvodile napade duž čitave linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti. Prema njegovim rečima, na meti su bili civilni vozovi, energetska infrastruktura i stambeni objekti.



Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovarati na napade istom merom.

-Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara - poručio je ukrajinski predsednik.



