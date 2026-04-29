Za mnoge u Srbija to znači odlazak na prvomajski uranak, boravak u prirodi i nezaobilazni roštilj sa porodicom i prijateljima.

Ipak, nisu svi ljubitelji ovakvog načina proslave. Neki Prvi maj koriste na potpuno drugačiji način – a jedan odgovor posebno je postao hit na internetu.

Viralni odgovor koji je postao mim

Na pitanje kako će provesti Prvi maj, jedna žena iz Srbije dala je neočekivan i iskren odgovor koji je ubrzo postao viralni hit i deo domaće internet kulture.

Umesto odmora, putovanja ili roštilja, rekla je:

„Ja, maco, lično ako budu radili lekari, da iskoristim manju gužvu. Znači lekar, laboratorija, apoteka – da se obezbedim za praznik, da imam lekove, ne putujemo.“

Ovaj odgovor nasmejao je mnoge, ali i pokrenuo zanimljivu diskusiju. Dok su je jedni hvalili zbog iskrenosti i praktičnosti, drugi su priznali da im je dala ideju kako da pametno iskoriste slobodan dan i obave zdravstvene preglede bez gužve.

Kako se najčešće provodi Prvi maj?

U Srbiji, Prvi maj je sinonim za:

boravak u prirodi i izlete

druženje uz roštilj

kratki odmor od svakodnevnih obaveza

Ipak, sve je više onih koji praznik koriste za odmor kod kuće, putovanja ili obavljanje obaveza koje inače odlažu.

Važno upozorenje: priroda posle praznika

Iako je prvomajski uranak omiljena tradicija, često iza sebe ostavlja i negativne posledice. Nakon proslave u prirodi, neretko ostaju gomile smeća, što predstavlja veliki problem za životnu sredinu.

Zato stručnjaci apeluju:

da se otpad obavezno pokupi

da se priroda ostavi čistom nakon boravka

da se odgovorno ponašamo prema okolini

Prvi maj može da se provede na mnogo načina – bilo u prirodi, kod kuće ili čak kod lekara, kao u viralnom primeru.

A vi, kako planirate da provedete Prvi maj?