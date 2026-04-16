Mnogi ljudi instinktivno posegnu za čašom vode dok jedu, ali oko te navike i dalje postoje brojne dileme. Dok jedni veruju da voda tokom obroka pomaže da se brže zasitimo i tako izbegnemo prejedanje, drugi smatraju da može da poremeti varenje.

Stručnjaci, međutim, imaju prilično jasan odgovor – umereno pijenje vode tokom jela u većini slučajeva ne šteti, a često može biti i korisno.

Kako voda utiče na varenje

Kada pijemo vodu uz obrok, ona pomaže da se hrana lakše kreće kroz digestivni sistem. U želucu se hrana razgrađuje uz pomoć enzima, a voda može doprineti tom procesu tako što je omekšava i olakšava njeno dalje varenje.

Suprotno uvreženom mišljenju, voda ne „razblažuje“ želudačne kiseline u meri koja bi usporila varenje. Organizam sam reguliše taj proces, pa čaša vode uz obrok ne predstavlja problem.

Uticaj na osećaj sitosti

Pijenje vode može doprineti bržem osećaju sitosti, što je posebno korisno za one koji žele da kontrolišu unos hrane. Na taj način lakše možemo prepoznati trenutak kada smo siti i izbeći prejedanje.

Koliko vode je preporučljivo

Najbolje je piti vodu u manjim gutljajima tokom obroka, umesto da se unosi velika količina odjednom. Tako se održava ravnoteža i izbegava osećaj težine u stomaku.

Kada treba biti oprezan

Iako je za većinu ljudi ova navika bezbedna, postoje izuzeci. Osobe koje imaju probleme poput refluksa mogu primetiti da im voda tokom obroka pojačava tegobe. Takođe, nakon operacija želuca često se savetuje da se tečnost unosi pre ili posle jela, a ne tokom njega.