Mrlje na naočarima nisu samo iritantne, već mogu ozbiljno da utiču na kvalitet vida. Iako većina ljudi instinktivno posegne za majicom kako bi obrisala stakla, to je jedna od najčešćih grešaka — tkanina razmazuje prljavštinu i može izazvati sitne ogrebotine.

Redovno i pravilno održavanje naočara ključno je kako bi dugo trajale i uvek bile potpuno čiste.

1. Sprej za čišćenje naočara

Najbrže i najefikasnije rešenje za svakodnevno održavanje:

Najpre nežno uklonite prašinu mikrofiber krpicom.

Naprskajte po jednom svako staklo.

Stakla brišite horizontalnim i vertikalnim pokretima, umesto kružnim, kako biste izbegli tragove i mikroogrebotine.

2. Deterdžent za sudove — jednostavna kućna alternativa

Ako nemate sprej za čišćenje, poslužiće i običan deterdžent za sudove.

Dobro operite ruke.

Isperite naočare mlakom vodom.

Stavite po jednu kap deterdženta na svako staklo.

Laganim pokretima očistite stakla i ram.

Isperite vodom, ostavite da se kratko osuše, pa prebrišite čistom mikrofiber krpicom.

3. Vlažne maramice za stakla — praktično rešenje u pokretu

Odličan izbor kada ste van kuće.

Najpre prebrišite unutrašnju stranu stakala horizontalnim pokretima.

Zatim očistite spoljašnju stranu vertikalnim pokretima.

Ne zaboravite deo koji mnogi preskaču

Jastučići za nos često ostaju zanemareni, iako se upravo na njima skuplja najviše masnoće, znoja i prašine. Vremenom može da se pojavi i zelenkasti sloj, što je uobičajeno, ali zahteva redovno čišćenje.

Za čišćenje možete koristiti:

mekanu četkicu za zube ili štapić za uši

mlaku vodu i malo deterdženta

alkoholne maramice za dodatnu dezinfekciju

Redovno održavanje naočara ne samo da poboljšava vidljivost, već produžava vek trajanja stakala i rama.