Većina putnika je nikada ne primeti ili misli da je u pitanju beznačajan detalj, ali piloti tvrde da ona zapravo ima veoma važnu ulogu za bezbednost leta.

Prozori u avionu nisu napravljeni od jednog sloja

Kako objašnjava pilot i jutjuber Peter Hernfelt, prozori u putničkim avionima sastoje se od tri sloja.

spoljašnji sloj podnosi ogromne razlike u pritisku i moguće udarce

srednji sloj služi kao dodatna zaštita

unutrašnji sloj štiti od ogrebotina i oštećenja iz kabine

Mala rupica nalazi se upravo u srednjem sloju prozora.

Čemu zapravo služi mala rupica na prozoru aviona

Ovaj otvor poznat je kao „breather hole“ ili odzračni otvor.

Njegova glavna funkcija je regulacija pritiska između slojeva stakla tokom leta.

Tokom putovanja avionom dolazi do velikih promena temperature i vazdušnog pritiska, posebno na velikim visinama.

Bez ovog malog otvora između slojeva stakla stvarale bi se ogromne sile koje bi mogle da opterete prozor.

Pilot Peter Hernfelt objasnio je da rupica omogućava spor prolaz vazduha i smanjuje razliku u pritisku između slojeva.

Rupica sprečava i zamagljivanje prozora

Osim regulacije pritiska, ovaj mali detalj ima još jednu važnu funkciju.

Otvor pomaže da se između slojeva ne zadržava vlaga, čime se smanjuje mogućnost zamagljivanja prozora tokom leta.

Zahvaljujući tome putnici imaju jasniji pogled kroz prozor, iako rupica ne može da spreči prljavštinu sa spoljne strane aviona.

Mnogi putnici ne znaju ni za crne trouglove iznad prozora

Iskusniji putnici možda su primetili i male crne trouglove iznad pojedinih prozora u kabini.

Njihova svrha je veoma praktična — oni pomažu članovima posade da brzo pronađu sedišta sa najboljim pogledom na krila aviona.

Ta sedišta koriste se kada posada tokom leta treba vizuelno da proveri stanje krila ili motora.

Ako se tokom sledećeg leta nađete ispod jednog od tih trouglova, znači da sedite na mestu sa jednim od najboljih pogleda u avionu.