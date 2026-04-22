Upravo time se bavi Vastu, drevna indijska filozofija uređenja doma, poznata i kao „indijski feng šui“.

Ovaj koncept zasniva se na usklađivanju prostora sa prirodnim elementima poput svetlosti, energije i strana sveta, kako bi se postigla ravnoteža, mir i blagostanje u domu. Jedno od osnovnih pravila prema Vastu principima jeste da pre spavanja zatvorite vrata kupatila.

Šta je Vastu i kako utiče na energiju doma

Vastu potiče iz vedske tradicije i u osnovi znači „boravište“. Reč je o sistemu koji proučava kako raspored prostorija, nameštaja i elemenata utiče na raspoloženje, zdravlje i svakodnevni život.

Prema ovom učenju, energija mora slobodno da cirkuliše kroz prostor, baš kao i kroz telo. Kada je protok energije blokiran – zbog nereda, lošeg rasporeda ili neusklađenosti – mogu se javiti stres, umor pa čak i finansijski problemi.

Najčešće greške koje narušavaju energiju u domu

Prema Vastu pravilima, određene navike i raspored u enterijeru mogu negativno uticati na energiju prostora:

Metla na pogrešnom mestu – ne držite je blizu novca ili dragocenosti jer se veruje da utiče na finansije

– ne držite je blizu novca ili dragocenosti jer se veruje da utiče na finansije Lekovi u kuhinji – iako praktično, može doneti negativnu energiju, pa ih je bolje držati van kuhinje

– iako praktično, može doneti negativnu energiju, pa ih je bolje držati van kuhinje Biljke sa bodljama – kaktusi i slične biljke mogu uneti napetost u prostor

– kaktusi i slične biljke mogu uneti napetost u prostor Prljavi zidovi – fleke i neuredni zidovi stvaraju osećaj haosa i blokiraju energiju

– fleke i neuredni zidovi stvaraju osećaj haosa i blokiraju energiju Neuredan severoistočni deo doma – ovaj deo je ključan za blagostanje i treba da bude čist

– ovaj deo je ključan za blagostanje i treba da bude čist Slike vode na pogrešnom mestu – ne preporučuju se na južnoj strani doma

– ne preporučuju se na južnoj strani doma Otvorena vrata kupatila – simbolizuju „odlazak novca“, pa ih je važno zatvarati

Kako poboljšati energiju u domu

Dobra vest je da za bolju energiju nije potrebno veliko renoviranje. Dovoljno je da uvedete nekoliko jednostavnih navika:

održavajte red i čistoću

unesite više prirodnog svetla

uklonite nepotrebne stvari

obratite pažnju na raspored nameštaja

Vaš dom treba da bude mesto mira, sigurnosti i pozitivne energije. Upravo zato vredi obratiti pažnju na ove jednostavne savete, jer i male promene mogu značajno uticati na kvalitet života.