Izvori iz policije rekli su za ruski portal 66.ru da je Novoselov uhapšen zbog sumnje za „podsticanje ili vrbovanje za pružanje pomoći terorističkim aktivnostima“. Njegovo ime dodato je i na listu terorista i ekstremista koju vodi ruska Federalna služba za finansijski monitoring.

U trenutku objavljivanja nisu bili poznati dodatni detalji slučaja.

Kako navodi ruski portal It’s My City, Novoselov je istraživao sovjetske represije koristeći dokumenta iz Državnog arhiva administrativnih organa Sverdlovske oblasti, a rezultate istraživanja objavljivao je na svom Telegram kanalu.

Tokom 2025. godine Novoselov je skrenuo pažnju javnosti na činjenicu da ruski arhivi više ne izdaju dosijee žrtava političkih represija osobama koje ne mogu da dokažu porodičnu vezu sa žrtvama, pozivajući se na naredbu Federalne arhivske agencije.

Portal 66.ru navodi i da je Novoselov svoje istraživanje sprovodio kao volonter uralskog ogranka organizacije za ljudska prava Memorijal.

Vrhovni sud Rusije je 9. aprila proglasio „međunarodni pokret Memorijal“ ekstremističkom organizacijom i zabranio njegov rad u Rusiji.

Za sada nije poznato da li je slučaj protiv Novoselova na bilo koji način povezan sa Memorijalom.





Dan pobede bez vojne tehnike

Ruske vlasti tradicionalno organizuju vojne parade povodom Dana pobede 9. maja u desetinama gradova širom zemlje.

Međutim, dok ruski rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, mnogi regioni su otkazali parade ili ih značajno smanjili. U Moskvi će, prvi put od 2007. godine, parada biti održana bez vojne tehnike. Ograničenja su pogodila i marševe „Besmrtnog puka“, pa će u pojedinim gradovima biti organizovani isključivo onlajn.

Na osnovu izveštaja ruskih medija i javno dostupnih podataka, Meduza je sastavila pregled načina na koji će Rusija obeležiti Dan pobede u petoj godini rata u Ukrajini.

Parade povodom 9. maja potpuno su otkazane u Belgorodu, Brjansku, Velikom Novgorodu, Velikim Lukima, Voronježu, Gatčini, Kalugi, Kursku, Lipecku, Magadanu, Narjan-Maru, Nižnjem Novgorodu, Nižnjem Tagilu, Novočerkasku, Orjolu, Petrozavodsku, Pskovu, Rostovu na Donu, Rjazanju, Salehardu, Saratovu i Čeboksariju.

Na okupiranom Krimu parade su otkazane i u Sevastopolju i Simferopolju.

U pojedinim gradovima parade će ipak biti održane, ali u smanjenom obimu. To u nekim slučajevima znači da neće biti prikazana vojna tehnika ili će biti korišćena samo starinska vozila, dok će broj učesnika u pešadijskim kolonama biti smanjen, a pojedine vojne škole neće učestvovati.

Takve izmene najavljene su u Moskvi, Sankt Peterburgu, Abakanu, Birobidžanu, Belogorsku u Amurskoj oblasti, Vladivostoku, Vladimiru, Volgogradu, Jekaterinburgu, Kalinjingradu, Kazanju, Kostromi, Kurganu, Irkutsku, Majkopu, Murmansku, Omsku, Orenburgu, Samari, Stavropolju, Tveru, Tomsku, Tuli, Tjumenu, Ulan-Udeu, Čeljabinsku i Čiti.