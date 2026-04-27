Postoje trenuci kada se čovek iskreno moli, iz dubine srca, nadajući se promeni – a ona ne dolazi. Tada se javlja osećaj da stojimo u mestu, kao da nas niko ne čuje. Ipak, u pravoslavnom učenju, takve situacije imaju dublje značenje.

Mnogi vernici postavljaju isto pitanje: zašto se molitve ne ostvaruju? Otac Predrag Popović objašnjava da Bog nije gluv i da čuje svaku molitvu – izgovorenu, ali i onu koja ostane samo u mislima i srcu.

Tri odgovora na svaku molitvu

Prema njegovim rečima, na svaku molitvu postoje tri moguća odgovora:

– „da“

– „još ne“

– „imam nešto drugo u planu za tebe“

To znači da molitva nije ignorisana, već da odgovor dolazi u pravom trenutku i na način koji možda ne očekujemo.

Zašto je strpljenje ključno

Otac Predrag naglašava da je vera neraskidivo povezana sa strpljenjem. Kada se želje ne ostvaruju odmah, to ne znači da su odbijene – već da postoji razlog zbog kojeg treba sačekati.

U mnogim slučajevima, kako kaže, stvari se dešavaju onda kada su zaista najbolje za nas i za ljude oko nas.

Poverenje kao osnova vere

Poruka je jednostavna: molitva ima smisla, ali zahteva poverenje. Čovek ne vidi širu sliku, dok Bog, prema verovanju, vodi računa o svemu – i o vremenu i o ishodu.

Zato, kada vam se čini da odgovora nema, možda je to samo znak da još nije došlo pravo vreme